Abant ve Gölcük tabiat parklarında hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

Hafta sonu tatili için Bolu'ya gelenler, Abant ve Gölcük tabiat parklarında yoğunluk oluşturdu.

Tatil için hem günübirlik hem de yatılı olarak kente gelen vatandaşlar, Abant'ta göl çevresinde at ve faytonlarla gezdi. Bazı tatilciler ise doğa manzarası eşliğinde yürüyüş yapmayı tercih etti.

Piknik alanlarında mangal yakan tatilciler, yaklaşık 50 santimetreyi bulan karda çocuklarıyla oynayarak zaman geçirdi.

Bazı ziyaretçiler, park alanında köylüler tarafından oluşturulan pistlerde şambrellerle kayak yaptı.

Öte yandan, kente yaklaşık 14 kilometre uzakta bulunan Gölcük Tabiat Parkı da tatilcilerin akınına uğradı.

Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, parktaki gölün çevresinde yürüyüş yaptı, iskelelere çıkarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tatilciler, donmuş gölün çevresinde bulunan karla kaplı ağaçların altında keyifli vakit geçirdi.