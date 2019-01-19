Abant, Yarıyıl Tatiline Hazır
1 saat önce
Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, beyaz örtüsüyle yarıyıl tatilinde güzel vakit geçirmek isteyen tatilcileri bekliyor.
Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat
Parkı, beyaz örtüsüyle yarıyıl tatilinde güzel vakit geçirmek isteyen tatilcileri bekliyor. Bolu
'ya yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve Ankara
ile İstanbul
gibi 2 metropol kentin tam ortasında yer alan Abant Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı yaklaşık 50 santimetreyi buldu.
Hem yaz hem de kış mevsiminde ayrı bir güzelliğe bürünen Abant, yarıyıl tatilinde de vatandaşların uğrak yeri olmayı bekliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:20 Kaynak: AA
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