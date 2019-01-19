Son Dakika Haberleri: Abant, Yarıyıl Tatiline Hazır

Abant, Yarıyıl Tatiline Hazır

1 saat önce

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, beyaz örtüsüyle yarıyıl tatilinde güzel vakit geçirmek isteyen tatilcileri bekliyor.

Abant, Yarıyıl Tatiline Hazır, System.String[]
Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, beyaz örtüsüyle yarıyıl tatilinde güzel vakit geçirmek isteyen tatilcileri bekliyor.

Bolu'ya yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve Ankara ile İstanbul gibi 2 metropol kentin tam ortasında yer alan Abant Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı yaklaşık 50 santimetreyi buldu.

Hem yaz hem de kış mevsiminde ayrı bir güzelliğe bürünen Abant, yarıyıl tatilinde de vatandaşların uğrak yeri olmayı bekliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:20 Kaynak: AA

İstanbul, Ankara, Bolu, Güncel
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