Son Dakika Haberleri: Abant yolunda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Abant yolunda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

13 dakika önce

Bolu'da, Abant Tabiat Parkı yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Abant yolunda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]
Bolu'da, Abant Tabiat Parkı yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolundan Abant Tabiat Parkı yönüne giden Ersin Ç. idaresindeki 14 AJ 199 plakalı otomobil Dereceören köyü mevkisinde önündeki Mustafa K. yönetimindeki 06 DD 0643 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada, Mustafa K. ile aynı araçta bulunan Hikmet K. ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi daha yaralandı.
Yaralılardan 3'ü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken Hikmet K. Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tabiat parkına ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Ulaşım, kaza yapan otomobillerin jandarma ve olay yerindeki diğer vatandaşlar tarafından yol kenarına çekilmesinin ardından normale döndü.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 03:30 Kaynak: AA
er, bolu, otomobil, abant, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da feci kaza! 1,5 aylık bebek oracıkta öldü Ali Koç'tan taraftara maç öncesi küfür uyarısı Lüks otomobil, durağa böyle daldı Et yiyen örümceğin 1 yıl sonra yine ortaya çıkması panik yarattı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 15:43:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Abant yolunda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]