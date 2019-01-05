Abant Yolunda Kar Ulaşımı Durdurdu
2 saat önce
Bolu'da yoğun kar yağışının yaşandığı doğa harikası Abant Tabiat Parkı yolunda yüzlerce araç mahsur kaldı.
Bolu
'da yoğun kar yağışının yaşandığı doğa harikası Abant Tabiat
Parkı yolunda yüzlerce araç mahsur kaldı. Çevredekilerin yolda kalan araçları itmesiyle trafik 2 saat sonra yeniden açılabildi.
Bolu'ya 40 kilometre uzaklıkta bulunan doğa harikası Abant Tabiat Parkı, hafta sonunda şehir dışı ve Bolu'dan gelen ziyaretçilerin akınına uğradı. Yoğun kar yağışının yaşandığı Abant yolunda araçlar mahsur kaldı. Kar
lastiği olmayan ya da zincir takmayan araçların dik rampalarda ilerleyememesi nedeniyle trafik durdu. Yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Bazı tatilciler, araçlarından indi. Yolda kalan araçlar çevredekilerin yardımıyla itilerek yoluna devam etti. Yaklaşık 2 saat boyunca duran trafik yeniden açıldı. - Bolu
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:11 Kaynak: DHA
Avrupa'yı Sarsan Sarı Yelekliler İngiliz Parlamentosunu Hedef Aldı
Son Dakika! Ukrayna'da Türk Kızlarını Öldüren Katil Zanlısı İstanbul'da Yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de 5 İlçenin MHP'ye Bırakıldığını Açıkladı! İşte O İlçeler
Antalya'da Kırgız Kadın, Vatandaşı 2 Kadın Tarafından Dövülüp Fuhuşa Zorlandı