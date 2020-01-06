Abant yolunda kış lastiği kontrolü yapıldı - Son Dakika
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Abant yolunda kış lastiği kontrolü yapıldı

6 saat önce

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'na gitmek isteyen ziyaretçiler, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından kış lastiği kullanmaları konusunda uyarıldı.

Abant yolunda kış lastiği kontrolü yapıldı, System.String[]

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'na gitmek isteyen ziyaretçiler, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından kış lastiği kullanmaları konusunda uyarıldı.

Her gün yerli ve yabancı yüzlerce tatilcinin ziyaret ettiği Abant Tabiat Parkı'nda kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Tatilcilerin tabiat parkında kar yağışı ve buzlanma nedeniyle zor anlar yaşamaması, yolun ulaşıma kapanmaması için Bolu Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleriyle güzergahta uygulama yaptı.

Uygulama kapsamında durdurulan araçların kış lastikleri kontrol edildi.

Ekipler, sürücüleri kış lastiği kullanmaları ve araçlarında zincir bulundurmaları konusunda uyardı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Jandarma, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:30 Kaynak: AA
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