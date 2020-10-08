Abartı egzoza karşı özel tim - Son Dakika

Abartı egzoza karşı özel tim

08.10.2020 09:51

Abartı egzoza karşı özel tim Adana'da standart dışı, abart egzoz kullanımını ve çevreye verdiği rahatsızlığı önlemek için özel tim kurularak denetimler artırıldı Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri standart dışı, abart egzoz kullanımını ve çevreye verdiği...

Abartı egzoza karşı özel tim

Adana'da standart dışı, abart egzoz kullanımını ve çevreye verdiği rahatsızlığı önlemek için özel tim kurularak denetimler artırıldı

ADANA - Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri standart dışı, abart egzoz kullanımını ve çevreye verdiği rahatsızlığı önlemek için özel tim kurup denetimleri artırdı

Abart egzoz taktırarak vatandaşların huzurunu kaçıran ve gürültü kirliliğine neden olan araçlar üzerinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü özel denetim ekiplerince, 3-6 Ekim 2020 tarihleri arasında şok denetimler yapılarak 8 bin 560 araç kontrol edilerek, kurallara uymayan sürücülere 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince cezai işlem uygulandı.

Yapılan denetimler sonucunda, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 43 sürücüye, diğer eksiklikler ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlike olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak, karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanmak, 30 sürücüye mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması ve 34 sürücüye ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı olarak araçlarda bulundurmak, bu tür cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmaktan toplam 107 sürücüye cezai işlem uygulandı. Eksiklikleri görülen 23 araç eksiklikleri giderilinceye kadar trafikten men edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü olarak, gürültü kirliliğine yol açacak egzoz kullanan motosiklet ve otomobiller üzerinde denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

Abartı egzoza karşı özel tim
Abartı egzoza karşı özel tim
Abartı egzoza karşı özel tim
Abartı egzoza karşı özel tim
Abartı egzoza karşı özel tim
Abartı egzoza karşı özel tim
Abartı egzoza karşı özel tim
Abartı egzoza karşı özel tim
Abartı egzoza karşı özel tim
Abartı egzoza karşı özel tim
Abartı egzoza karşı özel tim
Abartı egzoza karşı özel tim
Abartı egzoza karşı özel tim

Adana Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Abartı egzoza karşı özel tim - Son Dakika

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