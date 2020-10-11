Abartı egzoza karşı polis tedbiri - Son Dakika

Egzozlar zaman zaman çevreye zarar verebiliyor. Adana'da, bu rahatsızlığı önlemek için polis ekipleri denetim gerçekleştiriyor.

Çocuğu olanın, hastası olanan, uyuyanın kabuslarından biri yüksek ses çıkaran abartılı egzozlar. Gürültü kirliliğinin de ana nedenlerinden olan abartı egzoza karşı Adana'da özel tim oluşturuldu. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince şok denetimler yapıldı. Yaklaşık 10 bin araç kontrolden geçti.

Sadece otomobiller değil, motosikletler de denetimden nasibini aldı. 3 gün süren denetimlerde trafikte tehlike oluşturabilecek

çeşitli nedenlerden dolayı 107 sürücüye cezai işlem uygulandı. Eksiklikleri görülen 23 araç ise trafikten men edildi. Adana emniyeti kontrollerin devam edeceğini bildirdi.

-İHA-