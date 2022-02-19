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Abartı egzozlu araç kullanan ehliyetsiz sürücüye 5 bin 500 lira ceza - Son Dakika

Abartı egzozlu araç kullanan ehliyetsiz sürücüye 5 bin 500 lira ceza

19.02.2022 01:44

Abartı egzozlu araç kullanan ehliyetsiz sürücüye 5 bin 500 lira cezaBursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan trafik uygulamasında abartı egzozlu araç kullanan ehliyetsiz sürücüye toplamda 5 bin 497 lira cezai işlem uygulandı.

Abartı egzozlu araç kullanan ehliyetsiz sürücüye 5 bin 500 lira ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan trafik uygulamasında abartı egzozlu araç kullanan ehliyetsiz sürücüye toplamda 5 bin 497 lira cezai işlem uygulandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde trafik uygulaması polis ekipleri, şüphelendikleri 38 AFH 918 plakalı otomobili durdurdu. Aracı kullanan Ahmet Can B.'nin (17) ehliyeti olmadığı öğrenilirken, araçta inceleme yapan ekipler, araçtaki egzozun kumanda sistemiyle sesinin yükseltildiğini belirledi. Ahmet Can B.'ye abartı egzozlu araç kullanmaktan bin 823 lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 lira cezai işlem uygulandı. Ekipler aracı, sürücünün yakınına teslim etti.

Abartı egzozlu araç kullanan ehliyetsiz sürücüye 5 bin 500 lira ceza
Abartı egzozlu araç kullanan ehliyetsiz sürücüye 5 bin 500 lira ceza
Abartı egzozlu araç kullanan ehliyetsiz sürücüye 5 bin 500 lira ceza

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Tragger, İnegöl, Bursa, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Abartı egzozlu araç kullanan ehliyetsiz sürücüye 5 bin 500 lira ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Abartı egzozlu araç kullanan ehliyetsiz sürücüye 5 bin 500 lira ceza - Son Dakika
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