Abartı egzozlu araçlara sıkı takip - Son Dakika

Resmi trafik ekiplerinin de katıldığı uygulamada, araçlarında abartılı egzozla gezen ve halkın huzurunu bozan 11 araca cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil takip ekipleri, özellikle Onikişubat ilçesinde abartı egzozla seyreden araçları takip ederek tek tek yakaladı.

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş 'ta abartılı egzozlu araçlarla gezerek halkın huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan uygulamada 11 araca cezai işlem uygulandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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