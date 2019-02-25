Son Dakika Haberleri: Abayrak: "Mart, Nisan ve Mayıs Ayları Çok Daha İyi Bir Performansın Sergilendiği Bir Dönem Olacak"

Abayrak: "Mart, Nisan ve Mayıs Ayları Çok Daha İyi Bir Performansın Sergilendiği Bir Dönem Olacak"

1 saat önce

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "2019 İstihdam Seferberliği" tanıtım toplantısına katıldı.

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "2019 İstihdam Seferberliği" tanıtım toplantısına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:07 Kaynak: AA

Berat Albayrak, Ekonomi
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