Abayrak: "Mart, Nisan ve Mayıs Ayları Çok Daha İyi Bir Performansın Sergilendiği Bir Dönem Olacak"
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- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "2019 İstihdam Seferberliği" tanıtım toplantısına katıldı.
- Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
'ın konuşması ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "2019 İstihdam Seferberliği" tanıtım toplantısına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:07 Kaynak: AA
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