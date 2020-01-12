ABB, 100.Yıl Çarşısı'nın yıkımının ertelenmesine karar verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABB, 100.Yıl Çarşısı'nın yıkımının ertelenmesine karar verdi - Son Dakika

ABB, 100.Yıl Çarşısı'nın yıkımının ertelenmesine karar verdi

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince (ABB), 100. Yıl Çarşısı'nın planlanan yıkımının ertelenmesine karar verildi.

ABB, 100.Yıl Çarşısı'nın yıkımının ertelenmesine karar verdi, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince (ABB), 100. Yıl Çarşısı'nın planlanan yıkımının ertelenmesine karar verildi.

ABB Meclisi, olağan toplantısını Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında yaptı.

Toplantıda, Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Projesi kapsamında yer alan ve Ulus'a meydan kazandırılması amacıyla planlanan 100. Yıl Çarşısı'nın yıkımının, ABB Meclisi Hukuk ve Tarifeler Komisyonunun Raporu uyarınca ertelenmesine karar verildi.

Büyükşehir Belediyesinin 2020 Yılı Gelir Ücret Tarifesinde transit geçiş ücreti birim fiyatlarında düzeltme yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonunun aylık öğrenci abonman indirimli kart uygulamasının tüm taşra ilçelerinde uygulanmasına oy birliği ile kabul edildi.

Metro ve Ankaray istasyonlarının muhtelif alanlarında bulunan taşınmazların 10 yıl süre ile kiraya verilmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu raporu da oy birliği ile kabul edildi.

Şehitlerin ismi Sincan ve Keçiören'de sokaklara verildi

Sincan'daki Mareşal Çakmak Mahallesi "Tepe Sokak"ın ismi "Şehit Nurettin Üner Sokak", Keçiören'deki İncirli Mahallesi'ndeki 121.Sokak'ın ismi de "Şehit Hüdai Arslan Sokağı" olarak değiştirildi.

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 02:00 Kaynak: AA
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