ABB, 19 Mayıs'ı gezici araçlarla kutlayacak - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evde kalan gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı gezici araçlarla düzenlediği etkinliklerle kutlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için özel etkinlikler düzenleneceği bildirildi.

Kentin bulvar ve caddelerinin Türk bayrakları ile donatıldığı kaydedilen açıklamada, 19 Mayıs Salı günü tüm gençler aileleriyle balkonlara davet edildi.

Etkinlikler kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, başta gençler olmak üzere tüm Başkentlilere 19 Mayıs coşkusunu yaşatacak şarkılar çalacak.

Üstü açık 10 gezi aracı, Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan ve Yenimahalle'de 12.00-17.00 saatleri arasında dolaşarak gençleri eğlendirecek.

Kent Orkestrası sanatçıları ile Ankaralı sanatçıların vereceği konserlerin dışında otobüslerde yer alacak DJ'ler de gençlerin severek dinlediği şarkıları çalarak canlı performans sergileyecek.