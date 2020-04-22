ABB, 23 Nisan'ı gezici araçlarla kutlayacak - Son Dakika

ABB, 23 Nisan'ı gezici araçlarla kutlayacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evde kalan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gezici araçlarla düzenlediği etkinliklerle kutlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evde kalan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gezici araçlarla düzenlediği etkinliklerle kutlayacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel etkinlikler düzenleneceği bildirildi. Kentin bulvar ve caddelerinin Türk bayrakları ile donatıldığı kaydedilen açıklamada, 23 Nisan Perşembe günü, tüm çocuklar aileleriyle birlikte balkonlara davet edildi. Etkinlikler kapsamında, üstü açık gezi araçlarından şarkılar çalınacak ve animasyon gösterileriyle çocukların hoşça vakit geçirmeleri sağlanacak. Üstü açık 10 gezi aracı, Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan ve Yenimahalle'de 14.30-17.00 saatleri arasında dolaşarak çocukları eğlendirecek. Ayrıca, 23 Nisan saat 21.00'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla bütün vatandaşların evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nı okuması çağrısı yapıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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