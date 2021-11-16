ABB, 500 liralık ilk doğal gaz yardımını Başkent kartlara yatırdı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal yardım alan ailelere 500 liralık ilk doğal gaz ödemesini bugün yaptı.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda destek ödemelerini çeşitlendiriyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "186 bin 209 ailemizin Başkent Kartlarına 4 ayda toplam 2 bin 150'şer liradan 400 milyon 349 bin 350 lira doğal gaz desteğimizin 500 liralık ilk ödemesini bugün gerçekleştirdik. Her zorluğun üstesinden gelecek, birlikte iyileşeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ödemeler 3 ay boyunca yapılacak

Hane başına 4 ay için toplam 2 bin 150 liralık doğal gaz desteği sağlayacak Büyükşehir Belediyesi, kasımdan sonra 3 ay boyunca her ayın 16'sında sosyal yardım alan 186 bin 209 ailenin Başkent kartlarına doğal gaz ödemesi yapacak.

Sosyal yardım alan aileler, Başkent kartları ile abone numaralarını girerek gaz kiosklarından doğal gaz kartlarına yükleme yapabilecek ya da faturalı borçlarını ödeyebilecek.

Yatırılan tutarlar doğal gaz faturası, kartlı sayaçlar ve "http://gazmatik.com.tr/" adresinde konumları bulunan gaz kiosklarından sadece doğal gaz yüklemelerinde geçerli olacak.