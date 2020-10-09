Ankara Çayı'nda temizlik çalışması - Son Dakika

ANKARA Çayı'ndan etrafa kötü koku yayıldığı yönündeki şikayetler üzerine belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesi, Ankara Çayı'ndan etrafa yayılan kötü kokunun giderilmesi için temizlik çalışmalarına başladı. Belediye iştiraklerinden BELPLAS tarafından yürütülen ARGE çalışması sonrası geliştirilen çevre dostu biyolojik ilaçla ilk etapta akarsu yatağı çevresinde oluşan birikinti ve çamurlar temizlenecek. BELPLAS tarafından tamamlanan ARGE çalışması sonucunda biyolojik esaslı ilaç üretildi. Ankara Çayı'nda başlatılan biyolojik temizlik ilk etapta akarsu yatağı çevresinde oluşan su birikintileri ve çamurlar üzerinde uygulanacak. Büyükşehir Belediyesi ilk etabın ardından temizlik çalışmalarını Ankara Çayı boyunca geniş kapsamlı olarak sürdürecek. Ankara Çayı'nın Başkent için önemli olduğunu ve koku sorununun uzun zamandır çözülmeyi beklediğini söyleyen Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, bölgede incelemelerde bulundu. Ankara Çayı'nda uzun süredir vektörle mücadele çalışması yaptıklarını belirten Aslan, "Ankara Çayı'ndaki kokuyu yeni bir çalışmayla önleyebileceğimizi düşündük. Bu daha çok fotosentetik bakteriler, laktik asit bakterileri ve mayalara dayanan biyolojik mücadele esaslı bir çalışma. İnşallah buradan çok iyi bir netice alacağımızı düşünüyoruz. Hedefimiz, gelecek yıllarda Ankara Çayı'ndaki bu kokuyu tamamen önlemek" dedi.