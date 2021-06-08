ABB: Ankara Metrosu'ndaki dezenfeksiyon çalışmaları sayesinde yüzeylerde virüse rastlanmadı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Bilkent Üniversitesi'nin yaptığı incelemeye göre, Ankara Metrosu'ndaki dezenfeksiyon çalışmaları sayesinde yüzeylerde virüse rastlanmadığı belirlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (UNAM) ile yeni bir çalışmaya imza attı. Sadece New York ve Londra metrosunda uygulanan hijyen testi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talebi doğrultusunda Ankara Metrosu'nda yapıldı.

Yaklaşık 4 ay süren çalışma sonrası Büyükşehir Belediyesinin vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarında yaptığı dezenfeksiyon çalışmaları sayesinde yüzeyde virüse dair herhangi bir kalıntının kalmadığı tespit edildi.

"Yoğun dezenfeksiyon çalışmalarımız olumlu sonuçlar verdi"

Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, "Yoğun dezenfeksiyon çalışmalarımız efektif olarak olumlu sonuçlar verdi. İlk gün olduğu gibi çalışmalarımıza aynı dikkat ve titizlikle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bilkent Üniversitesi UNAM Öğretim Görevlisi Urartu Şeker de, yapılan yoğun dezenfeksiyon çalışmalarının işe yarayıp yaramadığını araştırmak istediklerini belirtti.

"Yüzeyden örnek aldığımızda virüsün orda kalıp kalmama ihtimaline dair bir test yaptık. Bu testlerin sonucunda yüzeylerde virüslere dair en ufak bir kalıntı dahi kalmadığını tespit ettik." bilgisini veren Şeker, dezenfeksiyon işlemlerinin çok sık değil, 2,5 saat aralıklarla yapılmasının hem insan hem de doğa sağlığı açısından daha sağlıklı olduğunu düşündüklerini kaydetti