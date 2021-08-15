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ABB ASTI Mobile Robotics Group'u satın alıyor - Son Dakika

ABB ASTI Mobile Robotics Group'u satın alıyor

15.08.2021 18:13
ABB ASTI Mobile Robotics Group'u satın alıyor, System.String[]

ABB, küresel otonom mobil robot üreticisi ASTI Mobile Robotics Group’u satın alacağını duyurdu.

ABB, küresel otonom mobil robot üreticisi ASTI Mobile Robotics Group'u satın alacağını duyurdu.

ABB'nin dış büyüme stratejisinin önemli bir parçası olan satın alma işlemi, 19 Temmuz'da imzalandı ve 2021 yazının ortasında tamamlanması bekleniyor. Her iki grupta satın alma fiyatıyla ilgili herhangi bir ayrıntılı açıklama yapmayacağını duyurdu.

1982 yılında kurulan ASTI İspanya, Fransa ve Almanya'da 300'den fazla çalışana sahip ve merkezi Burgos, İspanya'da. Şirketin çoğunluk hissesi aynı zamanda CEO olan Veronica Pascual Boé'ye ait. Diğer hissedarlar arasında Avrupa Büyüme Satın Alma yatırımcısı Keensight Capital bulunmakta. ASTI, otomotiv, lojistik, yiyecek-içecek ve ilaç sektörlerinde Avrupa'nın en büyük Otonom Mobil Robot filolarından birini desteklerken aynı zamanda 20 ülkede geniş bir müşteri tabanına sahip. 2015'ten bu yana şirket, yıllık bazda yüzde 30'a yakın bir büyüme kaydetti ve 2021'de yaklaşık 50 milyon dolar gelir hedefliyor.

ABB ASTI Mobile Robotics Group'u satın alıyor
ABB Robotik & İmalat Otomasyonu İş Kolu Başkanı Sami Atiya ve ASTI CEO'su Veronica Pascual Boé

ABB Robotik & İmalat Otomasyonu İş Kolu Başkanı Sami Atiya şunları söyledi; "Sektör lideri ASTI'nin portföyü, kapsamlı yazılım paketi ve gelişmekte olan segmentlerdeki uzmanlığı bundan böyle müşterilerimizi yeni nesil esnek otomasyon çözümleriyle de desteklememize imkan vereceği için bu satın alma bizim için mükemmel bir karar. Bu satın alma ile ABB, üretimden lojistiğe ve tüketim noktalarına kadar AMR'ler, robotlar ve makine otomasyon çözümlerinden oluşan eksiksiz bir otomasyon portföyü sunan tek şirket olacak. Bu, kişiye özel taleplere cevap veren, tüketiciye uyum sağlayan ve tüketici talebindeki önemli değişikliklerin sunduğu fırsatları yakalama hedefinde olan müşterilerimiz için oyun değiştirici güce sahip olmak anlamı taşıyor."

AMR'ler, üretim, lojistik, intralojistik ve sipariş tedarik etmeden perakende ve sağlık ortamlarına kadar benzeri görülmemiş bir esnekliği destekleyecektir. Bu, ABB'nin ve ASTI'nin ortak vizyonunun, müşterilerin bugünün lineer üretim hatlarını, akıllı AMR'lerin fabrikalarda, lojistik merkezlerde, laboratuvarlarda, mağazalarda veya hastanelerde akıllı bağlantılı iş istasyonları arasında malzemeleri, parçaları ve bitmiş ürünleri özerk bir şekilde yönlendirdiği tamamen esnek ağlarla değiştirmesine yardımcı olacak.

ASTI CEO'su Veronica Pascual Boé şunları söyledi: "ABB'nin vizyonu bizim için mükemmel bir eşleşme, çünkü iş yerinde otomasyonu hızlandırarak hem müşterilerimizin esnekliğini hem de rekabet gücünü destekliyoruz. Bu, yolculuğumuzun bir sonraki heyecan verici aşaması ve birlikte inovasyon planlarımızı hızlandıracak, küresel müşteri hizmetlerimizi, ortak ağımızı, üretim ve uygulama kapasitemizi genişletecek. ABB'nin küresel ve özellikle Çin'deki pazar erişiminden yararlanacağız. Genişletilmiş Robotik yönetim ekibine katılmaktan ve bu iddialı büyüme planını gerçekleştirmek için AMR işine liderlik etmekten mutluluk duyuyorum."

ASTI'nin sektör lideri AMR portföyü, otonom çekici araçlar, maldan kişiye çözümler, ünite ve kutu taşıyıcıların yanı sıra araç navigasyonu ve kontrolü, filo ve sipariş yönetimi ile bulut tabanlı izlenebilirlik sistemlerine kadar kapsamlı bir yazılım seçeneklerine sahip.

Bunlar ABB'nin robot portföyü, makine otomasyonu, modüler çözümler ve RobotStudio® ile ABB Robotik'in simülasyon ve programlama aracı dahil yazılım paketi ile entegre edilerek, tüm ABB müşte rileri için benzersiz ve kapsamlı bir otomasyon portföyü oluşturulacak. ABB ve ASTI, otomotiv, yiyecek ve içecek ile ambalajlı tüketim malları dahil olmak üzere imalat sektörlerinde ve ayrıca lojistik, e-ticaret, perakende ve sağlık dahil olmak üzere yeni büyüme segmentlerinde derin bir etki alanı uzmanlığı sunmaktadır.

Küresel AMR satışlarının 2025 yılına kadar yaklaşık yüzde 20'lik bir CAGR (Birleşik Yıllık Büyüme Hızı) ile yaklaşık 14 milyar dolara ulaşması beklendiğinden, ABB, AMR satışlarını ve servis desteğini dünya çapında 53 ülkeye genişletmeyi planlıyor.

ASTI'nin İspanya'nın Burgos kentindeki genel merkezi, ASTI tesislerinde devam eden Ar-Ge, mühendislik, ürün ve proje değer zinciri de dahil olmak üzere temel işlevleri ile Pascual Boé liderliğinde ABB'nin AMR iş merkezi olacak. ABB, Avrupa ve Amerika'da planlanan satış genişlemesini desteklemek için bu AMR iş merkezindeki üretim kapasitesini önemli ölçüde artıracak.

Çin ve Asya'daki AMR'lerin büyüme potansiyelini kolaylaştırmak için ABB, 2022'de Şanghay'da açılacak olan yeni robotik fabrikasında tam değer zinciri ve üretim dahil bir Asya AMR merkezi kuracak. Dünyanın en büyük robot pazarı olan Çin'de, 2025 yılına kadar yıllık 1.8 milyar dolarlık AMR satışını gerçekleştirmesi bekleniyor.

ABB Robotik'in bu satın alma kararı, şirketin yeni GoFa ve SWIFTI işbirlikçi robot ailelerinin lansmanı ve inşaat sektöründe otomasyonu ilerleteceğini duyurması dahil olmak üzere, yeni sektörler ve ilk kez sahip olacaklar için robotik otomasyonunu genişletme duyurularından kısa bir süre sonra gerçekleşti.

ABB ASTI Mobile Robotics Group'u satın alıyor

İspanya, Robot, Mobil, CEO, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil ABB ASTI Mobile Robotics Group'u satın alıyor - Son Dakika


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