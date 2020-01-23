Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup olmayacağı yönündeki tartışmalara "Yok. Öyle bir şey yok" diyerek yanıt verdi. Mansur Yavaş ayrıca bir partinin genel başkanı olmayı hedeflemediğini de dile getirdi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin tartışmalara yer verdi. ABB Başkanı'nın kentin sorunlarına odaklandığını dile getiren Selvi, Yavaş'ın kamuoyu araştırmalarında memnuniyet oranının en yüksek belediye başkanı olduğunu da belirtti.

YAVAŞ, CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞINI DÜŞÜNMÜYOR

Selvi, halkın %68'inin Yavaş'ın belediye başkanlığından memnun olduğunu söyledi. Mansur Yavaş'ın siyasi hayatına ilişkin kariyer hedeflerini irdeleyen Selvi, ABB Başkanı'nın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayı düşünmediğini belirtti.

Abdulkadir Selvi'nin Hürriyet'teki yazısında ilgili kısım şu şekilde:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sabah kahvaltısında Hürriyet Ankara'nın konuğuydu. Ankara'ya o kadar odaklanmış ki torunu hakkında bir şeyler paylaştıktan sonra işi yine Ankara'ya bağladı. Öyle olunca sorular birbiri ardına geldi.

"YOK, ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Peki, Mansur Yavaş'ın genel siyasete ilişkin bir kariyer planlaması var mı? Bunu sorduğumuz an, bir telaşla "Yok yok. Ulusal siyasette bir planım yok" dedi. Daha açık sorduk. "Bir partinin genel başkanı olmak gibi bir düşünceniz var mı?" dedik. Bu kez daha net bir şekilde "Yok yok. Öyle bir hedefim yok" diye kestirip attı. Bu kez cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı sorusu geldi. Biz onu sıkıştırdığımızı düşünüyorduk ama o kısa ve net bir cevap verdi. "Yok. Öyle bir şey yok" dedi. Gerçi bu tür görevler istenilmez, millet isterse verir.

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