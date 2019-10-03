Son Dakika Haberleri: ABB Başkanı Mansur Yavaş, Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu
Son Dakika Dünya Haber

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu

1 saat önce

Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, suyun kirli olması nedeniyle hastalıkların arttığı yönündeki yaptığı paylaşımlar nedeniyle eski Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu, System.String[]

Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da suyun kirli olması nedeniyle hastalıkların arttığı yönünde yaptığı paylaşımlar nedeniyle eski Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu.


Melih Gökçek 28 Eylül'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Ankara'da ishal vakalarının içme suyunun kirli olmasından kaynaklandığını ileri sürmüştü. Gökçek, paylaşımında "Ankara'da ishal olayları paniği yükseltiyor. Bazı üniversitelerde catering firmaları (ki bahsettiğim firma günde 110.000 kişiye yemek veriyor) bu hafta suyla yıkanmış salata vermeyecek. Ankara'da hiçbir dönemde eylül sonunda böyle yoğun ishal vakalarına rastlanmamıştı." demişti.

Euronews.com'da Görüntüle

Mansur Yavaş, Melih Gökçek, Ankara, Eylül, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:31 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avcılar'da, 26 Eylül'deki depremde hasar gören öğrenci yurtları tahliye edilecek
Mansur Yavaş, "Halk arasında korku yaratmak" suçlamasıyla Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu ABD'de 2. Dünya Savaşı'ndan kalma uçak havaalanına düştü, 5 kişi öldü 9 kişi yaralandı Irak'ta 7 kişinin öldüğü gösteriler sonrası sosyal medyaya erişim durdu, internet kesildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 17:05:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABB Başkanı Mansur Yavaş, Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]