Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Sincan'da muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarların talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Yavaş'ın bir vatandaş ile yaşadığı diyalog sosyal medyada gündem oldu.
Görüntülerde toplantıda söz isteyen bir kişiye Mansur Yavaş, "Oturun, oturarak konuşun ayakta durmayın" diye seslendi. Vatandaş ise "Başkanım siz de ayaktaydınız yoruldunuz. Siz de oturun bizim oturmamız olmuyor" sözleriyle cevap verdi.
Diyaloğun devamında Mansur Yavaş ise vatandaşa "Mahkemeye çıktığınız zaman hesap verirken ayakta ifade verilir. Onun için ben ayakta ifade veriyorum size" dedi. Yavaş'ın bu sözleri muhtarlar tarafından alkış topladı.
Son Dakika › Güncel › Mansur Yavaş'ın cevabı muhtarlar tarafından alkışlandı: Mahkemede ayakta ifade verilir - Son Dakika