ABB BAŞKANI MANSUR YAVAŞ'TAN ÜNİVERSİTE ADAYI GENÇLERE ÇAĞRI: ÜNİVERSİTE ANKARA'DA OKUNUR

Sevgili gençler,

Şu anda birçoğunuzun geleceğiniz için en önemli kararı verirken "üniversite eğitimi almak için hangi şehri tercih etmeliyim? " diye düşündüğünüzü biliyorum. Bu konuda size bir önerim var:

Ankara… Bir öğrenci kenti… 21 üniversitesi, 20 bin akademisyeni ve 300 bin üniversite öğrencisi ile Cumhuriyetimizin Başkenti sizleri bekliyor. Göreve gelir gelmez öğrenci evlerimizde su faturalarına yüzde 50 indirim yaptığımız Ankara, 60 TL'ye 200 binişlik aylık abonman kart ile öğrenci ulaşımında da Türkiye'nin en ucuz kentlerinden biri.

"Ankara'nın ayazı çarpar" derler. Ona da çare bulduk ve kış aylarında kampüs önlerinde çorba dağıtımına başladık. Üniversitelerimizin bazılarına ücretsiz ring servisleri ve ekspres hatlar koyarak ulaşımı kolaylaştırdık. Birçok kampüsümüze bisiklet yolu yaptık. Çamaşır yıkama ve ütü merkezlerimiz ücretsiz olarak hizmet sunmaya devam ediyor. Üniversite yönetimlerimizle bir araya gelerek Ankara'yı daha öğrenci dostu yapmanın yollarını arıyoruz.

Çünkü sizin bizim aklımıza değil, bizim sizin aklınıza ihtiyacımız var. Bizim, aydınlık geleceğimizin gençlerine ihtiyacımız var. Ankara'dan kıvılcım olarak yetişen sizler, bilimin ateşini memleketimizin ve dünyanın her yerine taşıyacaksınız.

Bu kentte okuyan herkes bilir ki Ankara, en unutulmaz üniversite hatıralarının yaşam ve çekim merkezidir. Belki yollarımız denize çıkmaz ama geleceğe çıkacağını herkes bilir.

Üniversite, Ankara'da okunur.

Sevgi ve saygılarımla.