ABB Başkanı Tütüncü: "Belediyeler de pandemi sürecinin en büyük kahramanları" - Son Dakika

ABB Başkanı Tütüncü: "Belediyeler de pandemi sürecinin en büyük kahramanları"

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gerçekleştirilen Akdeniz Belediyeler Birliği (ABB) Encümeni Haziran Ayı Toplantısı'nda konuşan ABB ve Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, "Pandemi sürecinin en önemli kahramanlarından biri de hiç şüphe yok ki belediyelerimizdir" dedi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gerçekleştirilen Akdeniz Belediyeler Birliği (ABB) Encümeni Haziran Ayı Toplantısı'nda konuşan ABB ve Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, "Pandemi sürecinin en önemli kahramanlarından biri de hiç şüphe yok ki belediyelerimizdir" dedi.

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Akdeniz Belediyeler Birliği Encümeni Haziran ayı toplantısı Pamukkale'de yapıldı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen encümen toplantısına, Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, başkanlık etti. Encümen toplantısı öncesi Tütüncü, pandemi sürecinde canla başla çalışan tüm kahramanlara teşekkür etti. Tütüncü, "Ülkemiz zor zamanlardan geçti ve bu süreci hep beraber yaşadık. Bu süreç içerisinde memleketimize, milletimize, bütün insanlığa toplu iğne ucu kadar faydası olan herkesten Allah razı olsun. Devlet kurumlarımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Devletimizin çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Başta doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza, sonrasında da hayatımızı bu zor günlerde normal bir biçimde idame ettirebilmemize etki eden herkese çok büyük teşekkürlerimizi arz ediyoruz" diye konuştu.


"Belediyeler hizmet için sokaklardaydı"


Pandemi sürecinde belediyelerinde diğer kurumlar gibi canla başla çalıştığını belirten Başkan Tütüncü, şu ifadeleri kullandı:


"Özellikle ifade etmek isterim ki, pandemi sürecinin en önemli kahramanlarından biri de hiç şüphe yok ki belediyelerimizdir. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün belediye başkanlarına, bu toplantı vesilesiyle çok çok teşekkür etmek istiyorum. Bugünler öyle özel günlerdi ki; belediyelerimiz ve pek çok alanda eş zamanlı faaliyet göstermek durumundaydı, pek çok alanda eş zamanlı bir biçimde mücadele vermek durumundaydı. Gördüğümüz kadarı ile bütün belediyelerimiz bu sınavı başarıyla geçirdiler. Bütün belediye başkanlarımıza, bütün belediyelerimize, belediyelerimizin temizlik işlerinden zabıta ekipleri ne kadar, hekimlerinden sosyal hizmet götüren belediye çalışanlarına kadar, bütün çalışanlarına kocaman teşekkür borcumuz var. Hem belediye başkanlarımız, hem belediyecilerimiz, hem de belediyelerimiz deki çalışanlarımız, herkesin bir yanı ile bir yönüyle kendini izole ettiği evinde kaldığı zamanlarda evinde kalan vatandaşlarımız hayatlarını rahat bir biçimde sürdürsün diye, yeri geldi can güvenliklerini sağlıklarını tehlikeye atarak hemşehrilerine bu güzel ülkenin insanlarına hizmet için sokaklardaydılar. Bu gayretler, bu çalışmalar bize göre her türlü takdiri hak ediyor. Tüm belediye başkanlarımıza ve belediye çalışanlarımıza, bütün belediye idarecilerine kocaman bir teşekkür borcumuzun olduğunu düşünüyorum. Eğer bir yerde emek varsa o emeğe teşekkür etmek erdemdir. Akdeniz Belediyeler Birliği olarak bugün böylesi erdemli davranışı da bu toplantımız vesilesiyle yinelemek ve tekrarlamak istedik"


"Normalleşme sürecinde tedbiri elden bırakmayacağız"


Tütüncü, normalleşme sürecindeki tedbirlere de dikkati çekerek, "Artık normalleşme sürecine geçtiğimiz şu günlerde tedbiri elden bırakmadan, normal hayatımıza devam etmeye gayret edeceğiz. Kontrollü bir şekilde sosyal hayatı hep birlikte idame ettireceğiz. Kontrollü bir sosyal hayatı hep birlikte ikame edeceğiz. Kontrolü sosyal hayatın yaşandığı şu günlerde belediyelerimiz yine bu kontrollü sosyal hayatında yine baş aktörleri olmaya devam edecekler. Ben bütün belediye başkanlarımıza ve belediyelerimize bu zorlu süreçte başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.


"Belediyeler arası yardımlaşma ve dayanışma ruhu"


Akdeniz Belediyeler Birliği'nin pandemi sürecinde belediye başkanları ve belediye yöneticilerinin yanında olduğunun da altını çizen Tütüncü, "Gerek maddi, manevi desteklerle yanlarında oldu. Gerekse bilgileriyle ve tecrübeleriyle yanlarında oldular. Akdeniz Belediyeler Birliği encümeni belediye başkanı arkadaşlarımız, hem fikirleriyle hem de belediyeler birliğimizin imkanlarıyla üye belediyelerimizin yanında oldular. Ben bütün encümen üyesi arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Özellikle imkanları kısıtlı olan belediyelere, imkanları fazla olan belediyelerin bu süreçte farklı bir yardımlaşma ve dayanışma ruhunu hayata geçirdiğini gördük. Bu da çok kocaman bir takdiri hak eden bir davranıştı" ifadelerini kullandı.


"Hem Denizli'nin, hem de bizlerin takdirini kazandı"


Pandemi sürecindeki çalışmalarından dolayı da ev sahibi Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye de teşekkür eden Tütüncü, "Pandemi sürecinde yaptığı çalışmalarla, ortaya koyduğu performansla, belediye yönetimine getirmiş olduğu farklı bakış açısı ve derinlikli çalışmalarıyla Denizli'nin de ve bizlerin de takdirini kazanmış bir belediye başkanımız. Başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Akdeniz Belediyeler Birliği olarak başarılı çalışmalarının da bundan sonraki süreçte de aynen devam edeceğini düşünüyoruz. Başkanımız pandemi sürecinde belediyesinin imkanlarını hemşehrilerine azami düzeyde taşımaya gayret etti. Oda kocaman bir gönül borcunu hak ediyor. " diye konuştu.


Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de, Akdeniz Belediyeler Birliği Encümen Toplantısına ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Akdeniz Belediyeler Birliği Haziran ayı Encümen Toplantısında, yerel yönetimlerin içinde bulunduğu durumun tespiti ile geleceğe yönelik yapılacak çalışmalar ele alındı. - ANTALYA

Pamukkale, Akdeniz, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 12:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABB Başkanı Tütüncü: 'Belediyeler de pandemi sürecinin en büyük kahramanları' - Son Dakika

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