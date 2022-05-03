ABB Başkanı Yavaş, Batı Park Rekreasyon Alanı ihale sürecinin tamamlandığını açıkladı - Son Dakika
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ABB Başkanı Yavaş, Batı Park Rekreasyon Alanı ihale sürecinin tamamlandığını açıkladı

03.05.2022 09:46
ABB Başkanı Yavaş, Batı Park Rekreasyon Alanı ihale sürecinin tamamlandığını açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle ilçesindeki 431 bin 600 metrekarelik alana yapılacak rekreasyon alanının ihale sürecinin tamamlandığını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle ilçesindeki 431 bin 600 metrekarelik alana yapılacak rekreasyon alanının ihale sürecinin tamamlandığını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden (ABB) yapılan açıklamaya göre, Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Batıkent Kentkoop Mahallesi'nde atıl durumda bulunan bölgeye rekreasyon alanı yapılacağını duyurdu.

Ankara'yı küresel ısınmayla mücadelede örnek model gördüklerini, yeşilin sesi ve nefesi olmaya devam edeceklerini belirten Yavaş, "Atıl durumda bulunan 431 bin 600 metrekarelik alana kuracağımız iklim pozitif temalı Batı Park Rekreasyon Alanı'nı 2023 yılı içinde tamamlayacağız." bilgisini verdi.

Yavaş, Batı Park Rekreasyon Alanı ihale sürecinin tamamlandığını bildirdi.

Yüzde 80'i yeşil alandan oluşan "iklim pozitif" temalı park projesiyle 3 yıl içinde ekolojik ayak izinin de azaltılması amaçlanıyor.

Yaklaşık 180 bin metrekarelik yeşil alandan oluşacak parkta 300 bin çalı, 40 bin metrekarelik çim ve 80 bin metrekarelik çayır alanı bulunacak.

Spor tesisleri yapılacak

Kentin ekolojik şartlarına uyumlu 5 bin 100 ağacın dikileceği parka 17 kilometrelik yürüyüş yolu, 6 kilometrelik bisiklet parkuru ve spor tesisleri yapılacak.

Parkta, 424 bisiklet parkı, 2 mini futbol sahası, 1 profesyonel halı saha, 2 tenis, 2 basketbol, 1 voleybol sahası, 3 bin 800 metrekarelik çocuk oyun alanı, 1177 araçlık otopark, 5 bin metrekare biyolojik gölet, 1581 metrekarelik gençlik merkezi, 1598 metrekarelik çok amaçlı salon, 1542 metrekarelik sergi salonu, 320 metrekarelik çay bahçesi-kafeterya, 673 metrekarelik lokanta, 213 metrekarelik kapalı spor tesisi binası, 17 metrekarelik büfeler, 298 metrekarelik satış birimleri, 450 metrekarelik mescit, wc, yönetim binası ile 189 metrekarelik kadınlar lokali yer alacak.

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Kaynak: AA

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