ABB Başkanı Yavaş'tan personel maaşı açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, yeni yılda belediyede görevli personel maaşlarının en az 3 bin 100 lira olacağını bildirdi.

Yavaş, yaptığı yazılı açıklamada, "Yılbaşıyla birlikte belediyemizde görevli mesai arkadaşlarımızın maaşının en az 3 bin 100 lira olmasına karar verdik. Tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyor, aldığımız kararın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.