ABB'de tasarruf için malzeme transferi - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), EGO Genel Müdürlüğü ve Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü depolarındaki kullanılmayan malzemelerin tasarruf amacıyla ihtiyacı olan birimlerle paylaşılacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Meclisinde alınan karar neticesinde kaynakların etkin ve verimli kullanılması için malzemelerin bedelli veya bedelsiz olarak dağıtılacığı belirtildi.

Yıllardır depolarda bekleyen temizlik malzemesi, elbise, iş makinası ve araçların dağıtımının Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirileceği aktarıldı.

Belediye birimlerinin ihtiyaç duyduğu malzeme listesini depolara bildirerek temin edeceği, böylece yeni malzeme alımının önüne geçilerek tasarruf elde edileceği açıklandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, şeffaflık, ortak akıl ve kaynakların etkin ve verimli kullanımının en önemli kurumsal hedefleri olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ocak ayında bir çalışma başlattık. Bu çalışmayla ASKİ ve EGO genel müdürlükleri depolarında bulunan malzemelerin ihtiyaçlara uygun kullanımını sağlamak istiyoruz. Konuyu Başkanımıza da ilettik, onayını aldık. Belediye Meclisinde de malzeme transferi kabul edildi. Buna göre Büyükşehir, ASKİ ve EGO'nun depolarında ihtiyaç fazlası olan, kullanılmayan malzemelerin ihtiyacı olan diğer birimlere bedelli ya da bedelsiz olarak devrini sağlayacağız. Biz bu çalışmanın iyi olacağını düşünüyoruz. Neticede bu kaynaklar hepimizin kaynağı, depolarda yıllarca kullanılmayan malzemeler var. Bunları kullanıma sunalım, ihtiyaçları karşılamaya sunalım istiyoruz."