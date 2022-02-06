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ABB'den 100. Yıl Çarşısı için 100 bin lira ödüllü proje yarışması - Son Dakika

ABB'den 100. Yıl Çarşısı için 100 bin lira ödüllü proje yarışması

06.02.2022 10:39
ABB'den 100. Yıl Çarşısı için 100 bin lira ödüllü proje yarışması

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulus'ta bulunan 100. Yıl Çarşısı ve çevresinin yenilenmesi ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla proje yarışması düzenliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulus'ta bulunan 100. Yıl Çarşısı ve çevresinin yenilenmesi ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla proje yarışması düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ulusal çaptaki "100. Yıl Çarşısı ve Yakın Çevresi Fikir Projesi" ile bölgenin yeniden canlandırılması amaçlanıyor.

Yarışmayla çarşının mimari ve kentsel niteliklerinin ortaya çıkarılması; alanın özgünlüğünün, sosyo-kültürel ve ekonomik değerlerinin görünür kılınması, çarşının kentte yaşayanlar tarafından algılanabilir ve gündelik yaşamda deneyimlenebilir hale gelmesi bekleniyor.

Projeye yönelik başvurular 15 Şubat itibarıyla alınmaya başlanacak. Yarışmacıların 10 Mayıs 2022'ye kadar kayıt yaptırması ve projelerini teslim etmesi gerekiyor.

Serbest, ulusal ve tek kademeli olarak düzenlenecek yarışmayla ilgili proje takvimi ve şartname detaylarına "https://yarismayla.ankara.bel.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Jüri değerlendirmeleri 14 Mayıs 2022'de başlayacak yarışmada 3 eş değer ödüle 100 bin, 5 eş değer mansiyon ödülüne ise 50 bin lira para ödülü verilecek.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mayıs, Ulus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABB'den 100. Yıl Çarşısı için 100 bin lira ödüllü proje yarışması - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABB'den 100. Yıl Çarşısı için 100 bin lira ödüllü proje yarışması - Son Dakika
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