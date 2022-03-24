ABB'den ailelere yönelik eğitim seminerleri - Son Dakika
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ABB'den ailelere yönelik eğitim seminerleri

24.03.2022 20:10

ABB'den ailelere yönelik eğitim seminerleri Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Psikolojik Danışmanlık ve Destek Eğitimleri Şube Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Başkanlığı iş birliği ile Başkentte "Aile Eğitim Seminerleri" düzenlemeye başladı.

ABB'den ailelere yönelik eğitim seminerleri

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Psikolojik Danışmanlık ve Destek Eğitimleri Şube Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Başkanlığı iş birliği ile Başkentte "Aile Eğitim Seminerleri" düzenlemeye başladı.

ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Psikolojik Danışmanlık ve Destek Eğitimleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi bu amaç doğrultusunda Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Başkanlığı birliğiyle ücretsiz "Aile Eğitim Seminerleri"ni başlattı. Eğitimlerde sağlıklı yaşam programından anne-baba ve çocuk iletişimine, eşler arasındaki uyumdan aile içinde uyuma, çocukların ve gençlerin başarısında aile faktörünün önemine kadar birçok konuya yer verilecek.

Hedef kitle aileler ve insan ilişkileri

Sağlık Mahallesi Adnan Saygun Caddesi No: 12 Sıhhiye adresinde yer alan merkezde, birey ve ailelere psikolojik destek sağlanarak sağlıklı birey ve ailelerin oluşumuna katkı sağlanması amaçlanıyor.

Ailelere, çocuklara gençlere, yaşlılara ve engellilere yönelik koruyucu, önleyici, geliştirici, danışmanlık, eğitim ve psiko-sosyal destek hizmetlerinin de verildiği merkezde başlayan "Aile Eğitim Seminerleri" yoğun ilgi görüyor.

Seminerler merkezdeki Çocuk Meclisi Konferans Salonu'nda Psikolog Erhan Erdem'in bilgilendirme yaptığı "Madde Bağımlılığı" konulu eğitimle başlarken, bu seminerleri toplum sağlığı açısından önemsediklerini ve programları bu yönde hazırladıklarını belirten Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi Sorumlusu Psikolojik Danışman Sevgi Karabulut, şu bilgileri verdi:

"Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak eğitim seminerlerimize başladık. Her ay farklı konularla aileleri, çocukları, yaşlıları, gençleri ve yaşlı vatandaşlarımızı bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Farklı konularla farkındalık oluşturmak istiyoruz. Ücretsiz olarak düzenlediğimiz seminerlerimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz."

Hedef kitlesi aile ve insan ilişkileri olan seminerler ile ortak özellik ve sorunlara sahip ebeveynlerin bilgilendirilmesi, soru işaretlerinin giderilmesi, çocuklarıyla ve kendileriyle çözmekte zorlandıkları sorunlar konusunda çözüm odaklı katkı sağlanması, ebevyen davranışları hakkında farkındalık kazandırılması ve ebevyenlik becerilerinin geliştirilmesi planlanıyor.

Seminerler aralık ayına kadar devam edecek

Her ay farklı bir konuda ilgili uzmanlar tarafından yetişkinlere yönelik düzenlenecek ve aralık ayına kadar devam edecek.

ABB'den ailelere yönelik eğitim seminerleri
ABB'den ailelere yönelik eğitim seminerleri
ABB'den ailelere yönelik eğitim seminerleri

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı, gençlik, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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