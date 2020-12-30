Büyükşehir harekete geçti, 9 bin baca kapağı yol seviyesine getiriliyor - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, araç kazalarının önüne geçmek amacıyla yol seviyesinden düşük kalan baca kapakları ve yağmur suyu ızgaralarını yol seviyesine getiriyor. Ekipler kısa sürede merkez ilçelerde 9 bin baca kapağı ve yağmur suyu ızgarasını yol seviyesine taşımayı hedefliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sürücülerin sürüş ve yol güvenliğini önceleyen çalışmalara hız verdi. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, yıllardır yol seviyesinden düşük kaldığı için trafik güvenliği için risk oluşturan düşük ya da yüksekte kalan baca kapakları ve yağmur suyu ızgaralarını yol seviyesine getiriyor. Güvenli sürüş ve kesintisiz trafik için bir yandan köprülü kavşak ve yol yapım çalışmalarına hız kesmeden devam eden Büyükşehir Belediyesi, yıllardır kontrol edilmediği için trafik kazaları ya da araç hasarlarına neden olan baca kapakları ve yağmur suyu ızgaralarını asfaltla aynı seviyeye taşıyor. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yoğun mesai harcayan 15 kişilik Fen İşleri Daire Başkanlığı ekibi, merkez ilçelerde 1 adet kırıcılı, 1 asfalt kesme, 1 adet asfalt robotu, 1 kamyon ve 1 kamyonet olmak üzere toplam 5 iş makinesi ile çalışmalarını sürdürüyor.

"Hedef 9 bin baca kapağı ve yağmur suyu ızgarasını yol seviyesine getirmek"

İnönü Bulvarı'ndaki çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı İnşaat Mühendisi Osman Fuat Öztürk, hedeflerinin kısa süre içinde 9 bin baca kapağı ve yağmur suyu ızgarasını yol seviyesine getirmek olduğunu belirterek, "Fen İşleri Daire Başkanlığı olarak amacımız merkez ilçelerde sürüş konforunu bozan yüksekte veya alçakta bulunan baca kapakları ve yağmur suyu ızgaralarını yol seviyesine getirerek, sürücülerin konforlu ve güvenli bir şekilde araçlarını sürmelerini sağlamak. Çalışmalarımıza başlarken önceden yapmış olduğumuz AR-GE çalışmaları sayesinde sorunun temeline kadar inip altyapı temelinden başlayarak kademeli sıkıştırmalar yapıyoruz. Nitelikli dolgu malzemeleri kullanarak bir daha çökme oluşmaması için çalışmalarımızı titizlikle devam ettiriyoruz. Hedefimiz 9 bin baca kapağı ve yağmur suyu ızgarasını yol seviyesine taşımak" dedi. - ANKARA