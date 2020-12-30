Büyükşehir harekete geçti, 9 bin baca kapağı yol seviyesine getiriliyor - Son Dakika

Büyükşehir harekete geçti, 9 bin baca kapağı yol seviyesine getiriliyor

30.12.2020 13:17
Büyükşehir harekete geçti, 9 bin baca kapağı yol seviyesine getiriliyor, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, araç kazalarının önüne geçmek amacıyla yol seviyesinden düşük kalan baca kapakları ve yağmur suyu ızgaralarını yol seviyesine getiriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, araç kazalarının önüne geçmek amacıyla yol seviyesinden düşük kalan baca kapakları ve yağmur suyu ızgaralarını yol seviyesine getiriyor. Ekipler kısa sürede merkez ilçelerde 9 bin baca kapağı ve yağmur suyu ızgarasını yol seviyesine taşımayı hedefliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sürücülerin sürüş ve yol güvenliğini önceleyen çalışmalara hız verdi. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, yıllardır yol seviyesinden düşük kaldığı için trafik güvenliği için risk oluşturan düşük ya da yüksekte kalan baca kapakları ve yağmur suyu ızgaralarını yol seviyesine getiriyor. Güvenli sürüş ve kesintisiz trafik için bir yandan köprülü kavşak ve yol yapım çalışmalarına hız kesmeden devam eden Büyükşehir Belediyesi, yıllardır kontrol edilmediği için trafik kazaları ya da araç hasarlarına neden olan baca kapakları ve yağmur suyu ızgaralarını asfaltla aynı seviyeye taşıyor. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yoğun mesai harcayan 15 kişilik Fen İşleri Daire Başkanlığı ekibi, merkez ilçelerde 1 adet kırıcılı, 1 asfalt kesme, 1 adet asfalt robotu, 1 kamyon ve 1 kamyonet olmak üzere toplam 5 iş makinesi ile çalışmalarını sürdürüyor.

"Hedef 9 bin baca kapağı ve yağmur suyu ızgarasını yol seviyesine getirmek"

İnönü Bulvarı'ndaki çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı İnşaat Mühendisi Osman Fuat Öztürk, hedeflerinin kısa süre içinde 9 bin baca kapağı ve yağmur suyu ızgarasını yol seviyesine getirmek olduğunu belirterek, "Fen İşleri Daire Başkanlığı olarak amacımız merkez ilçelerde sürüş konforunu bozan yüksekte veya alçakta bulunan baca kapakları ve yağmur suyu ızgaralarını yol seviyesine getirerek, sürücülerin konforlu ve güvenli bir şekilde araçlarını sürmelerini sağlamak. Çalışmalarımıza başlarken önceden yapmış olduğumuz AR-GE çalışmaları sayesinde sorunun temeline kadar inip altyapı temelinden başlayarak kademeli sıkıştırmalar yapıyoruz. Nitelikli dolgu malzemeleri kullanarak bir daha çökme oluşmaması için çalışmalarımızı titizlikle devam ettiriyoruz. Hedefimiz 9 bin baca kapağı ve yağmur suyu ızgarasını yol seviyesine taşımak" dedi. - ANKARA

Büyükşehir harekete geçti, 9 bin baca kapağı yol seviyesine getiriliyor
Büyükşehir harekete geçti, 9 bin baca kapağı yol seviyesine getiriliyor
Büyükşehir harekete geçti, 9 bin baca kapağı yol seviyesine getiriliyor
Büyükşehir harekete geçti, 9 bin baca kapağı yol seviyesine getiriliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kamyonet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir harekete geçti, 9 bin baca kapağı yol seviyesine getiriliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Yemen'de hükümet yetkililerini taşıyan uçağın inişi esnasında büyük bir patlama meydana geldi 2020'de en çok haber olan sosyal medya fenomenleri! Selin Ciğerci ve Danla Bilic kıyasıya yarıştı Zeki Çelik, Ligue 1'de yılın en iyi 11'ine seçildi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 4 günlük kısıtlamada belirlenen yerler turistlere kapalı olacak Yeni ekonomi yönetiminin hamleleri işe yaradı! Dolar son 4 ayın en düşük seviyesinde Şans oyunu milyoneri aracını 11 bin okey taşıyla kaplayıp trafiğe çıktı Kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri balkondaki kümesi görünce şoke oldu Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel, gelen tepkilere sert çıktı
Yemen'deki patlama saniye saniye kameralarda Yemen'deki patlama saniye saniye kameralarda         
14:12
CHP'li Manyas Belediyesi, asgari ücreti 4 bin 200 TL yaptı CHP'li Manyas Belediyesi, asgari ücreti 4 bin 200 TL yaptı         
13:59
Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica Türk vatandaşlığına başvurdu Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica Türk vatandaşlığına başvurdu         
13:44
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci kez koronavirüse yakalandı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci kez koronavirüse yakalandı         
13:32
Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detay: Katil zanlısı Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşine EFT yapmak istemiş Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detay: Katil zanlısı Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşine EFT yapmak istemiş         
12:56
Son dakika: Esnafa yapılacak kira ve hibe desteği için başvurular bugün başlıyor Son dakika: Esnafa yapılacak kira ve hibe desteği için başvurular bugün başlıyor         
11:55
Bakan Soylu tüm operatörlere bağlanabilecek bir AFAD uygulaması yapılacağını duyurdu Bakan Soylu tüm operatörlere bağlanabilecek bir AFAD uygulaması yapılacağını duyurdu         
11:21
706 gündür kayıp Buse'nin babasından yürek yakan paylaşım: Sen gittin de bulamadık 706 gündür kayıp Buse'nin babasından yürek yakan paylaşım: Sen gittin de bulamadık         
11:01
Türkiye kadın cinayetlerini konuşurken pazar yerinde çekilen görüntü pes dedirtti Türkiye kadın cinayetlerini konuşurken pazar yerinde çekilen görüntü pes dedirtti         
10:20
Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi         
10:15
Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç         
10:02
Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor         
09:57
Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı         
09:41
Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı         
09:33
Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı         
09:23
Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti         
23:57
Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi         
21:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 14:23:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir harekete geçti, 9 bin baca kapağı yol seviyesine getiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei