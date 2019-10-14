Son Dakika Haberleri: ABB'den Barış Pınarı Harekatı'na tam destek
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ABB'den Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

2 saat önce

Anadolu Basın Birliği Genel Başkanı Halil Zor, Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABB'den Barış Pınarı Harekatı'na tam destek, System.String[]

Anadolu Basın Birliği Genel Başkanı Halil Zor, Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Zor, Barış Pınarı Harekatı'nı yürekten desteklediklerini söyledi.


Türk Ordusu tarafından Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatına destekler sürüyor. Anadolu Basın Birliği Genel Başkanı Halil Zor, harekata ilişkin açıklamalarda bulundu.


Zor, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, terör yapılanmasını kırmak, Suriye'ye özgürlük ve barış getirmek amacıyla gerçekleştirdiği Bariş Pınarı Harekatı'nı yürekten destekliyor ve olumlu buluyoruz. Harekata katılan tüm asker ve güvenlik güçlerimize başarı dileklerimizi iletiyoruz. Tırnaklarına halel gelmeden dönmelerini temenni ediyoruz. Silah ve mühimmatlarını bırakarak kaçmaya çalışan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünden sinen terörist grupların, giderayak sivil halkı ve görevlerini yapan gazeteci meslektaşlarımızı hedef alan saldırılarını şiddet ve nefretle kınıyoruz. Ulusal Kurtuluş Savaşı'mızda devletimizin yanında yer alan Atatürk ve silah arkadaşlarını sonuna kadar destekleyen yerel basın, aynı duyguları bir kez daha yaşamaktadır. Küresel güçler ve onların uzantıları iyi bilmelidirler ki Türkiye'de Kürt, Türk, Alevi, Sünni, Laz, Çerkez, Pomak, Boşnak yüzyıllardır kardeşçe yan yana barış içindedirler. Bu birliği ve kardeşliği ortadan kaldırmak ve bu toplumu birbirine düşman etmek emeline kimse kavuşamaz. Bu böyle bilinsin" diye konuştu. - GAZİANTEP

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:09 Kaynak: İHA
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