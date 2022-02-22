Ankara Büyükşehir Belediyesinden çiftçiye nohut tohumu desteği - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), çiftçilere yüzde 90'ı hibe, yüzde 10'u çiftçi katkı paylı olmak üzere "nohut tohumu" desteği sağlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının nohut tohumu desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, 11 Mart'a kadar "baskenttarim.ankara.bel.tr" adresinden başvuru yapabilecek.

Kırsal hizmetleri destekleme kapsamındaki desteğin yüzde 90'ı hibe, yüzde 10'u da çiftçi katkı paylı olmak üzere verilecek.