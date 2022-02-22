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Ankara Büyükşehir Belediyesinden çiftçiye nohut tohumu desteği - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesinden çiftçiye nohut tohumu desteği

22.02.2022 13:12
Ankara Büyükşehir Belediyesinden çiftçiye nohut tohumu desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), çiftçilere yüzde 90'ı hibe, yüzde 10'u çiftçi katkı paylı olmak üzere "nohut tohumu" desteği sağlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), çiftçilere yüzde 90'ı hibe, yüzde 10'u çiftçi katkı paylı olmak üzere "nohut tohumu" desteği sağlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının nohut tohumu desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, 11 Mart'a kadar "baskenttarim.ankara.bel.tr" adresinden başvuru yapabilecek.

Kırsal hizmetleri destekleme kapsamındaki desteğin yüzde 90'ı hibe, yüzde 10'u da çiftçi katkı paylı olmak üzere verilecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesinden çiftçiye nohut tohumu desteği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesinden çiftçiye nohut tohumu desteği - Son Dakika
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