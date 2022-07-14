ABB Başkanı Mansur Yavaş 'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Datça'daki yangın söndürme çalışmalarına destek olmak için 16 araç ve 25 personelimiz sabaha karşı yola çıktı. Yangınla mücadele eden tüm ekiplere kolaylıklar diliyorum" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Mansur Yavaş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ABB' den Datça'daki yangın söndürme çalışmalarına destek - Son Dakika

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