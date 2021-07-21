ABB'den ev ve süs hayvanı satışı ile korunmasına yönelik eğitim programı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 28-30 Temmuz'da "Ev ve Süs Hayvanı Satış Yeri Eğitimi" ile "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi" düzenleyecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğünce düzenlenecek eğitimlerde, hayvan bakımından beslenmeye, barınak düzeninden hayvanlarda ilk yardıma kadar farklı konularda dersler verilecek.

Eğitimlere katılmak isteyenler, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğüne 27 Temmuz Salı gününe kadar başvuruda bulunabilecek.

"Ev ve Süs Hayvanı Satış Yeri" eğitimi 28-30 Temmuz'da, "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi" eğitimi de 29-30 Temmuz'da Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonunda verilecek.

Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında ev ve süs hayvanı satan kişilerin bu hayvanların bakımı ve korunmasıyla ilgili eğitim programlarına katılarak sertifika alma yükümlülüğü sebebiyle düzenlenen eğitimlere başvurmak isteyenler, katılım şartlarına ilişkin detaylara "ankara.bel.tr" adresinden ulaşabilecek.

Özellikle kedi ve köpek gibi sahipsiz hayvanların kendi mekanlarında, bulundukları bölge ve mahallerde yaşamaları sorumluluğunu üstlenen gönüllü kişilere "yerel hayvan koruma görevlisi" adı veriliyor.