Ankara Büyükşehir Belediyesinden kadın üreticilere mısır silajı desteği - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı (ABB), kentte hayvan yetiştiriciliği yapan yaklaşık bin 500 kadın üreticiye mısır silajı desteğinde bulunulacağını bildirdi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Başkentte yaşayan kadın hayvan üreticilerini teşvik ederek ev ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesinin Gölbaşı Karaoğlan'daki arazisinde üretilen yaklaşık bin 500 ton mısır silajı, yüzde 100 hibe şeklinde hayvan üreticisi kadınlara dağıtılacak.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 1 ila 20 adet arası büyükbaş hayvanı olan kadın yetiştiricilere hayvan yemi olarak kullanılan mısır silajı desteğinde bulunmak için 25 ilçede talep toplama başvurularını aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kaynaklar doğru kullanılırsa refah dolu bir geleceğin kurulabileceğini belirterek, "Bizim en büyük projemiz Ankaralıyı zengin etmek." ifadesini kullandı.

Ankara'nın 25 ilçesinde yapılacak planlamanın ardından dağıtımı gerçekleştirilecek mısır silajı başvurularını kaçıranlar için ek süre imkanı da sağlanacak. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, yarına kadar talep toplama başvurularını almaya devam edecek.