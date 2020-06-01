ABB'den normalleşme sürecinde iş yerlerine dezenfeksiyon desteği - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında normalleşme sürecindeki esnafa yönelik hijyen denetimlerinin artırılarak, maske dağıtımına başlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 11 Mart tarihinden itibaren sosyal sorumluluk projeleriyle birlikte halk sağlığı adına alınan salgın tedbirlerinin eksiksiz uygulandığı ve normalleşme sürecinde de tedbirin elden bırakılmadığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, normalleşme sürecinin başlamasıyla rehavete kapılmadan, hijyen kurallarına uygun davranılması gerektiğinin önemine değindi.

Bu süreçte iş yerlerine yönelik kontrolleri artırdıklarına işaret eden Koç, şunları kaydetti:

"1 Haziran itibarıyla Ankara'nın dört bir tarafında zabıta ekiplerimiz, sağlık işleri ekiplerimiz ve destek hizmetleri ekiplerimiz hem dezenfekte çalışması yapıyor hem de alınan tedbirleri yerinde denetliyor. Esnafımızı yeni süreci öğrenmeye ve uygulamaya davet ediyoruz."