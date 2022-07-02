ABB'den öğrencilere 'Dikkat Geliştirme ve Odaklanma Eğitimi'

ANKARA - Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi Demetevler şubesinde orta ve lise öğrenimi gören öğrencilere yönelik 'Dikkat Geliştirme ve Odaklanma Eğitimi' başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda 'öğrenci dostu' uygulamalarına devam ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik, Çocuk ve Aile Danışma Merkezi, Başkentli öğrenciler için 'Dikkat Geliştirme ve Odaklanma Eğitimi' başlattı.

Eğitimler uzman eğitmenler eşliğinde düzenlendi

Başkentli öğrencilerin hem yaz tatilini verimli değerlendirebilmesi hem de bireysel gelişimine destek olmak amacıyla düzenlenen ilk 'Dikkat Geliştirme ve Odaklanma Eğitimi'ne 6-7-8. sınıflar ile 9-10-11-12. sınıflar katıldı.

Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşen eğitimde öğrencilere denge oyunu, mangala ve dama gibi oyunlar da oynatıldı.

"Topluma faydalı bireyler yetiştirmek istiyoruz"

ABB Psikolojik ve Danışmanlık Merkezi Sosyolog ve Eğitmeni Hüseyin Çelik, öğrencilerin hem günlük yaşamlarına hem de eğitim sürecine katkı sağlayacak eğitimler ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Öğrencilerimizin hem yaz tatilini verimli değerlendirebilmesi hem de bireysel gelişimlerine destek olmak için 'Dikkat Toplama ve Odaklanma Eğitimi' düzenlemeye başladık. Topluma faydalı bireyler yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz."

Yaz boyu devam edecek olan eğitimlere çocuklarını götürmek isteyen aileler, İvedik Cad. No: 93/1 Yenimahalle adresinde hizmet veren Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi'ne başvurabilecek. Eğitim ile ilgili ayrıca "507 34 63-73" numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilecek.