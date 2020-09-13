ABB'den Polatlı için su kesintisi uyarısı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesiden Polatlı'da içme suyu tesisinde yaşanan elektrik arızası nedediyle su kesintisi olacağı ve kesintinin bugün 17.30'a kadar devam edeceği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Polatlı Yüzükbaşı Mahallesi'ndeki içme suyu tesislerinde ENERJİSA kaynaklı elektrik arızası nedeniyle bugün 09.30'da başlayan su kesintisinin 17.30'a kadar devam edeceği belirtildi.

Kesintiden Şentepe, Esentepe, Gülveren, Yeni, İstiklal, Cumhuriyet, Kurtuluş, Zafer, Gazi, Mehmet Akif, Çamlıca, Fatih ve Şehitlik mahallelerinin de etkileneceği kaydedildi.