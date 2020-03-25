ABB'den sağlık personeline market alışverişi ve su kartına bakiye yükleme kolaylığı - Son Dakika

Başkentte görev yapan sağlık personeli, market alışverişlerini ve kartlı su sayaçlarına bakiye yüklemelerini evlerinden yapabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden (ABB) yapılan açıklamaya göre, vatandaşların hizmetlere erişimlerini kolaylaştırmak için "Başkent Mobil" uygulamasına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında yeni modüller eklendi.

Salgın sürecindeki talep ve ihtiyaçların cep telefonlarından ve internet üzerinden Başkent Mobil ile anlık olarak bildirilebileceği uygulamada, "salgın hastalıklara karşı alınacak önlemler", "gönüllü çalışmak isteyenler için talep formu" ile "evlere servis hizmeti sağlayan marketler"in listesi ve konumları yer alıyor.

Başkent Mobil uygulamasıyla sağlık personeli için de bazı kolaylıklar sağlandı. Kuryelerin yaptığı market alışverişi ve kartlı su sayaçlarına bakiye yükleme hizmetinden evinden faydalanmak isteyen sağlık personeli, belediyenin mobil uygulamasından bildirimde bulunacak ya da "Mavi Masa" hattını arayacak.

"Sağlık çalışanlarına minnettarız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaşlıları sosyal medyada rencide edenleri eleştirerek, saygının en büyük erdem olduğunu ifade etti.

Mobil uygulamaya "EvdeKalAnkara" modülünün de eklendiğini belirten Yavaş, "Kıymetli sağlık çalışanları üstün fedakarlıklarla çalışarak, kendinize ve sevdiklerinize vakit ayıramadınız. Hepinize minnettarız." ifadelerini kullandı.