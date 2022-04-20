ABB'den sıcacık proje: Atık malzemeler geri dönüştürülerek göçmen kuşlara özel yuva yapıldı - Son Dakika
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ABB'den sıcacık proje: Atık malzemeler geri dönüştürülerek göçmen kuşlara özel yuva yapıldı

20.04.2022 11:31
ABB'den sıcacık proje: Atık malzemeler geri dönüştürülerek göçmen kuşlara özel yuva yapıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, göçmen kuşlarla ilgili dikkat çeken bir projeye imza attı. Projede göçmen kuşlara özel olarak yuva imalatı yapılırken, yuvaların tamamı atık malzemelerden geri dönüştürülerek elde edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı17 adet yuvayı Beypazarı ve Güdül'de belirlenen mahallelere monte etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, göçmen kuşlara özel olarak yuva imalatı yaptı. Tamamı atık malzemelerden geri dönüştürülerek yapılan 17 adet leylek yuvası, Doğa Araştırmaları Derneği gönüllüleri iş birliği ile Güdül ve Beypazarı ilçelerinde belirlenen mahallelere monte edildi. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı kendi atölyelerinde atık malzemelerden geri dönüştürülerek üretilen materyalleri kullanarak göçmen kuşlar için özel yuva imalatı yaptı. Doğa Araştırmaları Derneği gönüllüleri ile iş birliği yapan Büyükşehir Belediyesi, 17 adet yuvayı Beypazarı ve Güdül'de belirlenen mahallelere monte etti.

ABB'den sıcacık proje: Atık malzemeler geri dönüştürülerek göçmen kuşlara özel yuva yapıldı

YUVALAR YAKLAŞIK 1 TON AĞRILIĞI TAŞIMA KAPASİTESİNE SAHİP

Baharın müjdecisi olarak bilinen leyleklerin göç güzergâhı üzerinde bulunan alanlara özel yaşam alanları oluşturmak için harekete geçen Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, atıl halde bulunan demirlere yuvarlak form vererek yuva hâline getirdi. Yaklaşık 1 ton ağrılığı taşıma kapasitesine sahip yuvalar boyanarak hazır hâle getirilirken, enerji nakil hatlarında yuva yaparak elektrik çarpması tehlikesiyle karşı karşıya bulunan leylekler bundan sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan güvenli yuvalar sayesinde daha iyi koşullarda yaşayabilecek.

Sıcak ülkelere göç etmeden önce Başkent'te de konaklayan leyleklerin göç güzergâhlarını inceleyen Doğa Araştırmaları Derneği gönüllüleri ile iş birliği yapan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Başkent'te leylek nüfusunun sürdürülebilirliliğini ve yuvalanmalarını sağlamayı amaçlıyor.

ABB'den sıcacık proje: Atık malzemeler geri dönüştürülerek göçmen kuşlara özel yuva yapıldı

"BU PROJEYİ ABB'NİN DESTEĞİ İLE YÜRÜTÜYORUZ"

İmal edilen yuvalara Ankara genelinde budanan ağaç dalları ve yeşilliklerin yerleştirilmesine yardımcı olduklarını, leylek ve diğer kuş türlerinin neslinin korunması ve sağlıklı ortamlarda yaşamaları için Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yaptıklarını belirten Furkan Ton, şöyle konuştu: "Bu projemizi ABB'nin desteği ile yürütüyoruz. Ankara'nın farklı ilçelerinde leylek yuvaları ve farklı kuş türlerine yuvalar yapıyoruz. Leylek yuvalarını tamamladık ve gözlem yaptığımız alanlara montajını gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyesine, Güdül ve Beypazarı Belediyesine de ayrıca teşekkür ederiz. Hepsinin ayrı ayrı emeği var."

Büyükşehir ekipleriyle hazırlanan platformları leyleklerin üreme ve konaklaması için doğal sit alanı olarak kabul edilen Güdül Yeşilöz ve Güneyce Mahalleleri ile Beypazarı Akçakavak ve Kayabüklü Mahallerine monte ettiklerini belirten gönüllülerden Evren Yavuzcan da "Hayvanlar söz konusu olduğunda iş yapmayı ve katkı sağlamayı çok seviyorum. Özellikle bu zamanlar leyleklerin göç etmeye başladığı zamanlar. Eksik olan yuvaların tamamlanması ve daha fazla leyleğin kolayca yuva yapıp hızlıca adapte olabilmelerini sağlamak için iş birliği yapıyoruz" diye konuştu.

ABB'den sıcacık proje: Atık malzemeler geri dönüştürülerek göçmen kuşlara özel yuva yapıldı
ABB'den sıcacık proje: Atık malzemeler geri dönüştürülerek göçmen kuşlara özel yuva yapıldı
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Proje ve Kültürel Miras Yüksek Komitesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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