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ABB'den su faturalarındaki KDV oranına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

ABB'den su faturalarındaki KDV oranına ilişkin açıklama Açıklaması

17.02.2022 15:57
ABB'den su faturalarındaki KDV oranına ilişkin açıklama Açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), su faturalarındaki KDV oranının 15 Şubat'tan bu yana yüzde 1 olarak uygulandığını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), su faturalarındaki KDV oranının 15 Şubat'tan bu yana yüzde 1 olarak uygulandığını bildirdi.

ABB'den yapılan yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından KDV oranlarında yapılan düzenlemenin ardından harekete geçildiği belirtildi.

Açıklamada, "ASKİ'nin su faturalarındaki KDV oranı 15 Şubat 2022 tarihinden itibaren yüzde 1 olarak uygulanıyor." denildi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABB'den su faturalarındaki KDV oranına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABB'den su faturalarındaki KDV oranına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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