ABB'den Turan Güneş Bulvarı'ndaki köprülü kavşak çalışmalarına ilişkin açıklama - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Turan Güneş Bulvarı'ndaki TRT Genel Müdürlüğü önünde yapımı süren köprülü kavşağın Mart 2022'de, Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi önündeki köprülü kavşağın ise gelecek ay bitirilmesinin planladığını bildirdi.

ABB'den yapılan açıklamada, bu kavşakların yapımı için 2020'de ihaleye çıkıldığı belirtildi.

Ancak ihale aşamasında bölgede yaşayan vatandaşların itirazları üzerine projede revizyona gidildiği ve yeniden ihaleye çıkılması nedeniyle çalışmaların planlanandan geç başladığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TRT Genel Müdürlüğü önü katlı kavşak yapım işi için 22 Eylül 2021'de sözleşme imzalanmış, 6 Ekim 2021'de yer teslimi yapılmıştır. Toplam 1022 adet fore kazık yapılacak olup bunların 340 adedinin işlemi tamamlanmıştır. 2022 yılı mart ayında tüm çalışmaların tamamlanması planlanmaktadır. Panora önü katlı kavşak yapım işi için ise 23 Ağustos 2021'de sözleşme imzalanmış, 6 Ekim 2021'deyer teslimi yapılmıştır. Toplam 757 adet fore kazık yapılacak olup bunların 696 adedinin işlemi tamamlanmıştır. 2022 yılı ocak ayında tüm çalışmaların tamamlanması planlanmaktadır. Fore kazık işleminin çevreye verdiği rahatsızlıktan dolayı çalışmalar 10.00-16.00 saatleri arasında yapılmaktadır. Fore kazık işlemi bittikten sonra çalışmalar tam kapasite ile sürdürülerek yeni köprüler halkımızın hizmetine sunulacaktır."