ABB'den yaya üst geçitlerine makyaj - Son Dakika
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ABB'den yaya üst geçitlerine makyaj

27.02.2022 14:06

ABB'den yaya üst geçitlerine makyaj Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te yıpranan ya da boyası dökülen 17 yaya üst geçidinde temizlik, bakım, onarım ve boyama çalışması başlattı.

ABB'den yaya üst geçitlerine makyaj

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te yıpranan ya da boyası dökülen 17 yaya üst geçidinde temizlik, bakım, onarım ve boyama çalışması başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yıpranan yaya üst geçitlerine estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla bakım, onarım ve boyama çalışması başlattı. Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri ilkbahar ayları öncesi 17 yaya üst geçidi bakım programına aldı.

Araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde vatandaşların güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçebilmeleri için bir yandan Başkent'e yeni üst geçitler kazandıran Büyükşehir Belediyesi bir yandan da cadde ve bulvarlar başta olmak üzere şu 17 yaya üst geçidinde bakım, onarım, temizlik ve boyama çalışma takvimi hazırladı:

"Esenboğa Yolu Gümüşköy Sitesi giriş önü. Esenboğa Yolu Gümüşköy Göçmen Konutları Kavşağı önü. Esenboğa Yolu Karacaören-2 Kavşağı Aytemiz İstasyonu önü. Esenboğa Yolu Hürriyet Tesisleri mevki önü. Esenboğa Yolu Çankırı Kavşağı Ülker Fabrikası önü. Esenboğa Yolu Çubuk Kavşağı Otonomi önü. Çubuk Yolu ÖSYM Binası önü. Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı 1974. cadde kesişimi Yeşilöz İlköğretim Okulu önü. Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı Veteriner Fakültesi önü. Esenboğa Yolu Balıkhisar Köyü girişi. Yeşilbayır Manolya Sitesi önü. Boğaziçi Neşet Ertaş Caddesi köprü girişi. Mamak Köprüsü yanı. Çiğiltepe Askeri Lojmanları önü. Körler Okulu önü. Turgut Özal Bulvarı 1011 Kavşağı önü. Turgut Özal Bulvarı Saray Sokak girişi.

ABB'den yaya üst geçitlerine makyaj
ABB'den yaya üst geçitlerine makyaj
ABB'den yaya üst geçitlerine makyaj

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Estetik, Makyaj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABB'den yaya üst geçitlerine makyaj - Son Dakika


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