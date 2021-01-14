ABB ekipleri kar yağışı sonrası ana arterlerdeki ızgaraları kontrol etti - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ekipleri, kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrası yağmurlu havalarda biriken suyun tahliyesini sağlamak için temizlenen ve değiştirilen ana arterlerdeki ızgaraların işlerliğini denetledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, bir süre önce Sıhhiye Sağlık Mahallesi, Ümitköy Kavşağı, Keçiören Fatih Köprüsü ve Keçiören Belediyesinin önüne yerleştirdiği ızgaraların eriyen kar suları nedeniyle sorunsuz çalıştığını tespit etti.

Ümitköy'den Eskişehir yoluna inen noktada incelemelerde bulunan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, burada yaptığı açıklamada, eriyen kar sularının yenilenen ya da değiştirilen ızgaralarda birikip birikmediğinin kontrolü için ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Trafikte su birikintisi nedeniyle artık sıkıntı yaşanmayacağını belirten Öztürk, "Burası daha önce birçok kez yoğun yağışta kelimenin tam anlamıyla göl haline dönüşüyordu. Şu an gerek otobüs durağının orada yaptığımız ızgaralar, gerekse arkada yer alan ızgaralar sayesinde burada artık hiçbir zaman göllenme şeklinde yığılmalar söz konusu olmayacak." ifadelerini kullandı.