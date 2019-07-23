Son Dakika Haberleri: ABB Erzurum Şube Başkanı Çakır'dan 23 Temmuz mesajı
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ABB Erzurum Şube Başkanı Çakır'dan 23 Temmuz mesajı

42 dakika önce

Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yılı dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

ABB Erzurum Şube Başkanı Çakır'dan 23 Temmuz mesajı, System.String[]
Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yılı dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, "23 Temmuz, bir milletin küllerinden yeniden doğarak, bağımsızlık ve hürriyet aşkını tüm dünyaya ilan ettiği gündür" dedi.

Başkan Çakır, Erzurum'da toplanan kongrenin, bir milletin kaderini yeniden tayin ettiğini dile getirerek, "Bu kongreyle ortaya koyulan irade, milletin birlik ve beraberliğinin asla bozulmayacağı ve vatanın bölünmez bütünlüğünün ilelebet muhafaza edileceğidir. Bu bakımdan Erzurum Kongresi'nin, Cumhuriyet'in kuruluşuna giden yoldaki önemi ve anlamı çok büyüktür" diye konuştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin ardından toplanması için hayli çaba sarfettiği Erzurum Kongresi'nin, başta Erzurum halkı olmak üzere milletin ortaya koyduğu azim ve kararlılık sayesinde bir istiklal ve istikbal manifestosuna dönüştüğünü dile getiren ABB Başkanı Musa Çakır, "Milletimiz, en kötü, en zorlu ve en dar zamanda bile bağımsızlığından vazgeçmemiştir. Bu geçmişte de böyle olmuştur, bundan sonra da böyle olacaktır. Bizim tarihimiz şan ve şerefle doludur ve bizim vazgeçeceğimiz en son şey bağımsızlığımızdır. Bu yüzden hiç kimse ama hiç kimse bizi ülkemizle, bayrağımızla, vatanımızla ve bağımsızlığımızla imtihan etmeye kalkmasın. Zira biz bunun bedelini hem de çok ağır bir biçimde ödetecek bir milletiz" şeklinde konuştu.

100 yıl önce Erzurum'da toplanarak milletin kaderini tayin eden Erzurum Kongresi'nin tüm delegelerine ve onların cesaret aldıkları ecdada minnet borçlu olduklarını ifade eden Mehmet Musa Çakır, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşları ve tüm kongre delegelerini rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Ruhları şad olsun" dedi. - ERZURUM
Erzurum Kongresi, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:57 Kaynak: İHA
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