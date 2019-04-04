Abb Erzurum Şube Başkanı Çakır'dan Ankara Çıkarması

Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum
Şube Başkanı ve Yenigün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Musa Çakır, Ankara
'ya çıkarma yaptı. Bengü
Türk TV
'de Özlem Çamoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Haber Editörü programına konuk olan Çakır, 31 Mart seçim sonuçlarını Erzurum özelinden değerlendirdi. Çakır ayrıca, Ankara'da Türkgün Gazetesi Yayın Yönetmeni Orhan Karataş
ve Bengü Türk TV Yayın Yönetmeni Metin Özkan
'la da bir araya geldi.
Yenigün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ve Anadolu Basın Birliği'nin (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, 31 Mart seçimlerinin hemen ardından gittiği Ankara'da bir dizi temasta bulundu. Çakır, canlı yayın konuğu olarak katıldığı Bengü Türk TV'de, Haber Editörü adlı programda Özlem Çamoğlu'nun sorularını yanıtladı. 31 Mart seçimlerini hem genel ve hem de yerel perspektiften değerlendiren Çakır, Cumhur İttifakı'nın elde ettiği sonucu, milletin siyasi huzur ve istikrardan yana koyduğu bir tavır olarak yorumladı.
Aynı durumun Erzurum'da elde edilen seçim sonuçları için de geçerli olduğunun altını çizen ABB Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, "Türk siyasetinin değişmez bir kuralıdır; Erzurum'da esen siyaset rüzgarı, devamlı Türkiye
'nin siyaset vitrinini oluşturmuştur. Nitekim bu durum 31 Mart seçimlerinde de değişmedi. Erzurum, Cumhur İttifakı'na nasıl sahip çıktıysa, Türkiye de, bu ortaklığa el birliğiyle destek verdi, sahip çıktı" diye konuştu.
Seçim sürecine ve özellikle de Cumhur İttifakı'na koyduğu katkıyla en büyük rolü MHP
'nin oynadığını dile getiren Mehmet Musa Çakır, "Bu tavır, 'önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' diyen MHP Lideri'nin çizdiği istikametin en somut kanıtıdır" ifadelerini kullandı.
Medya sektörünün Erzurum'daki durumunu ve Erzurum'un Ankara'ya bakış açısını anlatan Çakır, görüş alışverişinde bulunduğu gazeteci meslektaşlarıyla seçim süreci üzerine değerlendirmelerde de bulundu.
Özkan ve Karataş, Erzurumlu meslektaşları Mehmet Musa Çakır'ı konuk etmiş olmaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, "Anadolu basınımızın gelişim sürecine zaten tanıklık ediyoruz. Gazeteci kardeşimiz Mehmet Musa Çakır'ı da mesleğiyle bu kadar özdeşleşmiş bir konumda görmüş olmaktan da ayrıca mutluyuz" diye konuştu. - ERZURUM