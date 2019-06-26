ABB Erzurum Şube Başkanı Çakır: "Seçim dosyası artık kapanmalı"

Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, "İstanbul seçimleri geride kaldığına göre; artık kendi yerel gündemimize geri dönebiliriz" dedi.

Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, "İstanbul seçimleri geride kaldığına göre; artık kendi yerel gündemimize geri dönebiliriz" dedi.



Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yenilenen seçimlerin ardından bir değerlendirmede bulundu. Seçimlerin, demokrasilerin vazgeçilmez yöntemlerinden birisi olduğunu vurgulayan Çakır, "İstanbul seçimlerine de bu zaviyeden bakmak gerekir. Hiçbir şey millet iradesinin üzerinde değildir. Seçim sonuçlarını kendi içlerinde değerlendirmekse, öncelikle o seçime giren siyasi partilere düşer" diye konuştu.



Seçimlerin ardından ele alınması gereken asıl konunun ülkenin ve şehrin gerçek gündemi olduğunu anlatan ABB Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, "Ocak ayından bu yana öncelikli gündem maddesini mahalli seçimler teşkil etti. 31 Mart'tan sonraki süreç ise, en az mahalli seçimlerin kendisi kadar önemliydi. Seçimler geride kaldığına göre; artık gerçek gündemimize geri dönebilir, sorunlarımızı analiz ve tahlil edebilir ve çözüm adımlarını atmaya başlayabiliriz" şeklinde konuştu.



Seçim süreçleri yüzünden toplumun da artık sıkılmaya başladığının altını çizen Çakır, "Siyasi aktörler seçim dosyasını artık kapatmalı; yapacaklarsa da kendi iç hesaplaşmalarının artık gündemin önüne geçmesine kesinlikle izin vermemelidirler" diye konuştu.



Merkezi hükümetin işe ilk olarak ekonomiyle başlaması gerektiğini vurgulayan ABB Erzurum Şube Başkanı Çakır, atılacak ilk adımın piyasalardaki tedirginliği ortadan kaldırmaya yönelik olması çağrısında bulundu. Yılın önümüzdeki 6 aylık döneminin, geride kalan 6 aylık döneminde kaybedilen zamanın telafisine dönüştürülmesinin elzem olduğunu vurgulayan ABB Başkanı Çakır, "Bu yöndeki atılacak adımların açıklanması bile piyasalarda hissedilir düzeyde bir rahatlamaya sebep olacaktır" uyarısını yaptı. - ERZURUM

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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