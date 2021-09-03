Üye Girişi
ABB Formula E 9 Eylül'de start alıyor - Son Dakika

ABB Formula E 9 Eylül'de start alıyor

03.09.2021 18:45
ABB Formula E 9 Eylül'de start alıyor, System.String[]

ABB Türkiye, ülkemizde e-mobilitenin yaygınlaşması ve elektrikli araç alt yapı çözümleri hakkında farkındalık yaratmak amacıyla eRacing Academy tarafından  düzenlenecek Türkiye’nin ilk ABB Formula E Dijital Şampiyonasına sponsor oldu.

ABB Türkiye, ülkemizde e-mobilitenin yaygınlaşması ve elektrikli araç alt yapı çözümleri hakkında farkındalık yaratmak amacıyla eRacing Academy tarafından  düzenlenecek Türkiye'nin ilk ABB Formula E Dijital Şampiyonasına sponsor oldu.

Şampiyona, Formula-E ile Elektriğin Gücü Pistlerde! sloganı ile 9 Eylül tarihinde start alacak. E-spor kategorisindeki bu sanal yarışlar, ABB Formula E Dünya Şampiyonasında yer alan pistleri, araçları ve elektrikli yarış aracı sürüş deneyimini birebir simüle eden rFactor2 sim racing (yarış simülasyonu) platformu üzerinden online gerçekleşecek.

ABB Formula E 9 Eylül'de start alıyor

Dünya Elektrikli Araç gününün kutlandığı 9 Eylül tarihinde saat 21.00'de başlayacak canlı yayın " Formula 1'in Sesi" olarak anılan Serhan Acar ve Formula motor sporlarındaki ilk gururumuz Jason Tahincioğlu'nun anlatımları ile youtube.com/eracingacademy kanalından yayınlanacak. Tanıtım yarışında Türkiye'nin en hızlı E-Spor yarışmacıları yarışacak.

Şampiyona elemesi 13 Eylül'de başlayıp 23 Eylül'de sona erecek. Elemele süreci, Studio 397 tarafından hazırlanmış Formula E Test Circuit Pistinde (Electric Docs),Time Trial olarak yapılacak ve 10 günün sonunda en hızlı 24 pilot bu şampiyonaya katılmaya hak kazanacak. Büyük ödül için yarışacak pilotlar arasına adını yazdırmak isteyenlerin https://new.abb.com/tr/abb-formula-e linkinden turnuvaya kayıt yaptırmaları gerekiyor.

ABB Formula E 9 Eylül'de start alıyor

İlgi çeken dijital şampiyona etkinliklerinden biri olmaya aday ABB Formula E – Türkiye Dijital Şampiyonası'nda heyecan içinde geçecek mücadelelerin son iki haftasında iki yarış koşulacak. Çekişmeli yarışlar sonrası finale kalmaya hak kazanan 24 yarışmacı, motor sporları severlerin yoğun ilgisi eşliğinde şampiyonayı kazanmak amacıyla büyük bir mücadele verecek. ABB Türkiye sponsorluğunda gerçekleşecek ABB Formula E – Türkiye Dijital Şampiyonası 14 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek ödül töreni ile sona erecek.

ABB Formula E 9 Eylül'de start alıyor

ABB Türkiye CEO'su Burhan Gündem, "2030 sürdürülebilirlik stratejimizin bir parçası olarak, öncü teknolojilerimiz ve akıllı şarj çözümlerimiz sayesinde kurumlar ile kişilerin e-mobilitenin sunduğu faydaları anlamalarına destek oluyoruz. Çevreci çözümlerimiz, dünyanın dört bir yanındaki şehirlerin, kurumların elektrifikasyonun değerini keşfetmeye, daha temiz ve daha yeşil ulaşım çözümleri için neler yapılabileceğini göstermeye liderlik ediyor" dedi.

ABB Formula E 9 Eylül'de start alıyor

Formula 1, Türkiye, Espor, Eylül, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil ABB Formula E 9 Eylül'de start alıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Filenin Efeleri, Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası C Grubu ikinci maçında İspanya'yı 3-1 mağlup etti 19:40 Filenin Efeleri, Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası C Grubu ikinci maçında İspanya'yı 3-1 mağlup etti Büyük Skandal! Ozan Tufan, maça çıkmadan Fenerbahçe'ye geri dönüyor 19:03 Büyük Skandal! Ozan Tufan, maça çıkmadan Fenerbahçe'ye geri dönüyor Messi'ye faul yapan oyuncu, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi 18:12 Messi'ye faul yapan oyuncu, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi
Kiralık ev arayışı artınca ev sahiplerinin istekleri 17:36 Kiralık ev arayışı artınca ev sahiplerinin istekleri "yok artık" dedirtti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İyidere- İkizdere yolu açılış töreninde dikkat çeken sözler: Ne kadar komünist varsa alıp buraya geliyorlar 17:19 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İyidere- İkizdere yolu açılış töreninde dikkat çeken sözler: Ne kadar komünist varsa alıp buraya geliyorlar Rusya'nın gündeminde bu çocuk var! Putin'in hatasını hiç çekinmeden düzeltti 16:15 Rusya'nın gündeminde bu çocuk var! Putin'in hatasını hiç çekinmeden düzeltti
Afyonkarahisar'da 15:40 Afyonkarahisar'da "10 liraya öpüşelim" diyen kadınlar, 19 yaşındaki gencin 130 lirasını aldı 18 yaşındaki Meksikalı kadın boksör, ringde aldığı darbeler sebebiyle yaşamını yitirdi 14:14 18 yaşındaki Meksikalı kadın boksör, ringde aldığı darbeler sebebiyle yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
18:39 MHP lideri Bahçeli'den seçim barajı açıklaması: 'MHP'yi kurtarma hamlesi' olarak yorumlayanlar hata yapıyor
18:14 Gördüğü her şeyi yutuyordu! Karnından anahtarlık çıkan deve kuşundan kötü haber
18:12 Messi'ye faul yapan oyuncu, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi
18:02 İş yerinde çıkan yangında baba hayatını kaybetti, 14 yaşındaki oğlu yaralandı
17:53 Apple, "Çocuk istismarına karşı telefon tarama" projesini askıya aldı
17:47 Polisten kaçan şüpheliler, 24 yaşındaki İrem'in ölümüne sebep oldu
17:39 Sel bölgesindeki elektrik arızasına bakmaya giden ekip heyelan sonucu yolda mahsur kaldı
17:35 Kiralık ev arayışı artınca ev sahiplerinin istekleri "yok artık" dedirtti
17:33 Sürücüsünün sara krizi geçirdiği araç, otobüs durağındaki vatandaşları etrafa savurmuş
17:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İyidere- İkizdere yolu açılış töreninde dikkat çeken sözler: Ne kadar komünist varsa alıp buraya geliyorlar
Çin efsanesi gündem oldu! İşte ömrü uzatan vücuttaki yeniden başlat tuşu Çin efsanesi gündem oldu! İşte ömrü uzatan vücuttaki yeniden başlat tuşu         
19:54
Son Dakika: Türkiye'de 3 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 276 kişi vefat etti, 22 bin 857 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 276 kişi vefat etti, 22 bin 857 yeni vaka tespit edildi         
19:29
KVKK'dan WhatsApp'a 1 milyon 950 bin TL para cezası KVKK'dan WhatsApp'a 1 milyon 950 bin TL para cezası         
18:42
Yanarak hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırılırken babasının ve kız kardeşinin adını vermiş Yanarak hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırılırken babasının ve kız kardeşinin adını vermiş         
17:52
AB ve İngiltere kararını netleştirdi! Taliban'ı yeni hükümet olarak tanımayacaklar AB ve İngiltere kararını netleştirdi! Taliban'ı yeni hükümet olarak tanımayacaklar         
17:32
Eşini öldürmeden önce internet üzerinden cezaları aratmış Eşini öldürmeden önce internet üzerinden cezaları aratmış         
16:18
Sarı-Kırmızılı takımın Oğulcan'ı, güzel sevgilisi Peri'ye evlilik teklifi etti Sarı-Kırmızılı takımın Oğulcan'ı, güzel sevgilisi Peri'ye evlilik teklifi etti         
15:57
Bina içine tuvaletini yapan kargocu, pislettiği paketi aileye teslim etti Bina içine tuvaletini yapan kargocu, pislettiği paketi aileye teslim etti         
14:18
Meral Akşener'den çok konuşulacak vaat: Otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız Meral Akşener'den çok konuşulacak vaat: Otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız         
14:09
Bodrum'da bu görüntüler konuşuluyor! Ünlü iş adamı Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla şantiye bastı Bodrum'da bu görüntüler konuşuluyor! Ünlü iş adamı Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla şantiye bastı         
13:11
Kasık bölgesinde şırınga saplı erkek cesedi bulundu Kasık bölgesinde şırınga saplı erkek cesedi bulundu         
12:31
Çalıştığı fabrikada işten çıkarılınca hayatı değişti! Şimdi ağzını bile açmadan milyonlar kazanıyor Çalıştığı fabrikada işten çıkarılınca hayatı değişti! Şimdi ağzını bile açmadan milyonlar kazanıyor         
11:53
Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi         
11:45
Yayıncı Brooke, kendisine ölüm tehditlerinde bulunan kişiyi ifşa etti Yayıncı Brooke, kendisine ölüm tehditlerinde bulunan kişiyi ifşa etti         
11:21
Dolmuş sürücüsü, eşi ve 14 yaşındaki çocuğunun gözü önünde hayatını kaybetmiş Dolmuş sürücüsü, eşi ve 14 yaşındaki çocuğunun gözü önünde hayatını kaybetmiş         
11:07
Danilo Zanna, MasterChef'in çekimlerini yarıda bıraktı! İlk açıklamayı Mehmet Yalçınkaya yaptı Danilo Zanna, MasterChef'in çekimlerini yarıda bıraktı! İlk açıklamayı Mehmet Yalçınkaya yaptı         
11:01
Son dakika! Kendini pencereden atıp intihar etmeye çalışan genç kız: Bunlar örgüt, beni satmaya çalıştılar Son dakika! Kendini pencereden atıp intihar etmeye çalışan genç kız: Bunlar örgüt, beni satmaya çalıştılar         
10:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2021 20:12:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABB Formula E 9 Eylül'de start alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement