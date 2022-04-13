ABB, ihtiyaç sahipleri için "Elektrik Faturası Öde" kampanyası başlattı - Son Dakika
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ABB, ihtiyaç sahipleri için "Elektrik Faturası Öde" kampanyası başlattı

13.04.2022 10:26
ABB, ihtiyaç sahipleri için "Elektrik Faturası Öde" kampanyası başlattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ihtiyaç sahipleri için "Elektrik Faturası Öde" kampanyası başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ihtiyaç sahipleri için "Elektrik Faturası Öde" kampanyası başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamada, daha önce "https://ankaratekyurek.com" adresi üzerinden "Su Ver" ve "El Ver" kampanyaları düzenleyen ABB, şimdi de ihtiyaç sahibi vatandaşların elektrik faturaları için "Elektrik Faturası Öde" kampanyasını başlattı.

Kampanyanın başlatılmasından bu yana hayırseverler tarafından 413 elektrik faturası için 38 bin 857 lira ödeme gerçekleştirildi.

Ramazan ayının başlamasıyla bugüne kadar da hayırsever vatandaşlar 11 bin 243 adet su faturası için 745 bin 468 lira öderken, 3 bin 788 kişiye ise 1 milyon 128 bin 700 lira tutarında nakit desteğinde bulunuldu.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Elektrik Faturası, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABB, ihtiyaç sahipleri için 'Elektrik Faturası Öde' kampanyası başlattı - Son Dakika


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