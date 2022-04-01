ABB, afet gönüllüleri için hatıra ormanı kuracak - Son Dakika
Üye Girişi

ABB, afet gönüllüleri için hatıra ormanı kuracak

01.04.2022 12:06

ABB, afet gönüllüleri için hatıra ormanı kuracak Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Bilim Ağacı Vakfı ile Türkiye Ormancılar Derneği arasında ağaçlandırma etkinlikleri ve afet eğitimleri düzenlenmesi için Afet Gönüllüleri Hatıra Ormanı kurulması amacıyla bir protokol imzalandı.

ABB, afet gönüllüleri için hatıra ormanı kuracak

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Bilim Ağacı Vakfı ile Türkiye Ormancılar Derneği arasında ağaçlandırma etkinlikleri ve afet eğitimleri düzenlenmesi için Afet Gönüllüleri Hatıra Ormanı kurulması amacıyla bir protokol imzalandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara'yı yeşilin de Başkent'i yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bilim Ağacı Vakfı ve Türkiye Ormancılar Derneği ile iş birliği protokolü imzalayan ABB, ağaçlandırma etkinlikleri başta olmak üzere özellikle gençlere yönelik doğa ve afet farkındalık eğitimleri verecek. Protokol kapsamında ayrıca Afet Gönüllüleri Hatıra Ormanı da kurulacak.

Afet bilinci artırılacak

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Bilim Ağacı Vakfı Başkanı Mustafa Atilla ve Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara'nın imzaladığı protokol ile Ankara'da kuşaklar boyu aktarılabilecek, sürdürülebilir ve ekolojik bir yapı oluşturulması hedefleniyor. Hayata geçirilecek projeyle Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki baraj havzaları ile kent çevresindeki kuşaklama, erozyon önleme ağaçlandırma alanlarında yürütülen çalışmalar çerçevesinde ve ABB'nin belirleyeceği yerlerde, TOD'un projelendirme ve teknik desteği ile hatıra ormanları kurulacak.

Ankara'nın merkez noktalarında, Ankara kent sakinlerinin afet bilincinin artırılması ve doğa temalı parklarda bu bilincin deneyimlenmesi amacıyla ayrıca çeşitli dinlenme alanları kurulacak. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından BAV bursiyerlerine ve bu bursa başvuran Ankara'daki üniversite öğrencilerine doğa ve afet farkındalık eğitimleri verilecek.

"Afetlere hazırlıklı olmalıyız"

Başkanlık makamında gerçekleşen protokol imza töreninde konuşan Yavaş, afetlere hazırlıklı olunmasını gerektiğini belirterek "Afetle ilgili konuda da çalışmalarımızı yapıyoruz. Yeni itfaiyecilerimizi aldık. Gönüllü eğitimlerini gerçekleştirdik, sayılarını artırmak istiyoruz. Muhtemel bir yangın ya da İstanbul Depremi gibi büyük afetlere hazırlıklı olmak istiyoruz. İklim krizi nedeniyle hiç olmayacak afetler yaşayabiliyoruz, inşallah yaşamayız" dedi.

Başkan Yavaş'a verdiği destekler için teşekkür eden Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara, "Sivil toplum kuruluşları ne kadar güçlü olursa kurumsal yapı ve iş birliği de o kadar güçlü oluyor, duyarlı yapı ve toplum yapısına dönüşebiliyor. Toplum iklim değişikliği ve etkilerini kavrayabilmiş değil. Yapılan iş birliği bu nedenle çok önemli" diye konuşurken, bağış kabul etmeyen bir vakıf olduklarını belirten Bilim Ağacı Vakfı Başkanı Mustafa Atilla ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Seçkin bireylere burs veriyoruz. Afet kaçınılmaz bir son ve afet anında Türkiye'yi yönlendirecek bireylerin seçkin, zeki bireyler olması lazım ki zararı minimuma indirelim. Bilimi, sanatı ve çevre bilincini de bir bütün olarak görüyoruz. Vakıf olarak, yaklaşık 4-5 bin adet ve 4-5 metre uzunluğunda ladin ağaçlarımız var. Bunun tamamını size bağışlıyoruz."

ABB, afet gönüllüleri için hatıra ormanı kuracak
ABB, afet gönüllüleri için hatıra ormanı kuracak
ABB, afet gönüllüleri için hatıra ormanı kuracak

YORUMLAR
500
Kırklareli'nde salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanları için hatıra ormanı Kırklareli'nde salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanları için hatıra ormanı Sağlık çalışanları için hatıra ormanı oluşturuldu Sağlık çalışanları için hatıra ormanı oluşturuldu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABB, afet gönüllüleri için hatıra ormanı kuracak - Son Dakika


Son Dakika
13:04 Rus ordusundan Ukrayna'ya misilleme! S-300 hava savunma sisteminin vurulma anı paylaşıldı
12:48 Yolcu ile tartışan otobüs şoförün sözleri, duyanları gülme krizine soktu!
12:32 "Merhum Erbakan bugün yaşasaydı CHP'nin yanında yer alırdı" tartışmasına Fatih Erbakan da katıldı
12:28 1 Nisan'da dolar 14,69 seviyelerinde alıcı buluyor
12:27 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce zam gelecek yeni ürünü açıkladı: Salça
12:25 Vahşet büyük tepki çekti: Kümesine giren hamile köpeği önce öldürdü, sonra traktörün arkasına takarak sürükledi
12:23 Ukrayna ordusunun esir aldığı Rus askerleri taraf değiştirmeye başladı
12:22 Seçimlere hazırlanan Sırbistan Cumhurbaşkanı buzdolabının içinden çıktı!
12:19 Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında tecavüz suçlaması! "Bakireyim dedim, tecavüz etti, sonra da ağlama hadi git" dedi
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 13:10:36. #1.13#
SON DAKİKA: ABB, afet gönüllüleri için hatıra ormanı kuracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement