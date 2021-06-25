"Bld 4.0" Tüm Hızıyla Sürüyor - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Gazi Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında "Yazılım Dilleri ve 2D, 3D Mimari Çizim" programlarına ait online ücretsiz eğitim verilecek. "BLD 4. 0" uygulamaları kapsamında, "Haydi, sen de geleceğini kodla" sloganıyla akademisyenler tarafından verilecek eğitimlere kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, "akademi. ankara. bel. tr" adresinden kimlik bilgilerini girerek başvuruda bulunabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "BLD 4. 0" adı altında Ankara kent genelinde başlattığı dijital dönüşüm hamleleri devam ediyor.

Gençlerin eğitimini önemseyen ve gelecek yüzyılın eğitim alanları konusunda yetişmelerini sağlamak için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, Gazi Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı.

Büyükşehir Belediyesi, istihdam alanı geniş olan ancak yetkin personeli temin edemeyen bilişim sektörünün ihtiyaç duyduğu personelin eğitimini sağlamak amacıyla online eğitimler verecek.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞLADI

Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından projelendirilen ücretsiz online eğitimlere kayıt yaptırmak isteyenler, "akademi. ankara. bel. tr" adresi üzerinden başvuruda bulunabilecek.

Gazi Üniversitesi'nin uzman akademisyenleri tarafından verilecek eğitimler için kayıt süreci başlarken, eğitimlerin tamamlanmasının ardından katılım belgesi de verilecek.

Ankara'da yaşayan ve üniversitelerin en az ön lisans programından mezun öğrencilerin kayıt yaptırabileceği eğitimler;

Mimari çizim,

Mobil oyun teknolojileri,

Cep telefonu uygulamaları,

Sanal gerçeklik,

Arttırılmış gerçeklik,

Yapay zeka gibi ileri teknoloji konuları ile bu konuları besleyen 3 boyutlu modelleme ve görselleştirme, dijital sanatlar, animasyon ve prodüksiyonunu alanlarını kapsıyor.

DERS KONULARI VE AMAÇLARI

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek yazılım ve 2D-3D program içerikli ders konuları ve amaçları ise şöyle:

İnternet Programcılığı (Php&Mysql) 1. Dönem: (Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve beceriler kazandırılacak)

İnternet Programcılığı (C# ile Asp. Net) 1. Dönem: (Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler bilişim sektöründe, bilgisayar teknik servisi hizmeti veren bilgisayar firmalarında, kamu kurum ve kuruluşlarında, ağ kurulum ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmete ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında, kullanıcı ara yüzüne sahip uygulama ve veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firmalar ile kamu kurum ve kuruluşlarında, web tasarımı hizmeti veren veya web ortamında çalışan etkileşimli programlar hazırlayan yazılım şirketlerinde ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilecekler)

Bilgisayar Destekli Çizim -1 (Cad -1) (Autocad) 1. Dönem: (Endüstriyel üretimde, imalatı yapılacak ürünlerin, yapım montaj ve komple montaj resimleri ile bakim ve kullanım kataloglarını bilgisayar destekli çizim ortamında iki ve üç boyutlu çizebilen personel yetişmesi sağlanabilecek)

Corel Draw ile Grafik Tasarım 1. Dönem: (Ajans, yayınevi ve matbaacılık sektörünün eleman açıklarını kapatacak personel yetiştirilecek)

Web Sayfa Tasarımı (Html-Css-Js) 1. Dönem: (Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Bilişim Sektöründe çalışabilecek)

Catıa ile Endüstriyel Ürün Tasarımı ve Modelleme 1. Dönem: (Gerekli ürün tasarımlarını yapabilecek, montaj ve yapım resimlerini, bakim ve kullanım kataloglarını bilgisayar ortamında 2 ve 3 boyutlu modelleyip çizebilecek personel yetişebilecek)

- Bilgisayar Destekli 3d Modelleme ve Analiz (Catıa) 1. Dönem: (Gerekli ürün tasarımlarını yapabilecek, montaj ve yapım resimlerini, bakım ve kullanım kataloglarını bilgisayar ortamında 2 ve 3 boyutlu modelleyip çizebilecek personel yetişebilecek)

Revit Eğitimi 1. Dönem: (Bilgisayar ortamında temelde revit yazılımı ile iki ve üç boyutlu çizim yapabilen personel yetişebilecek ve mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler mimarlık sektöründe istihdam edilebilecek)

Kayıt için son başvuru tarihi 28 Haziran olan 8 ayrı kategorideki online yazılım eğitimleri;

-Pazartesi: 19. 30-21. 30

-Salı: 19. 30-21. 30

-Cuma: 19. 30-21. 30 saatleri arasında en fazla 20 kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek.