Üye Girişi
"Bld 4.0" Tüm Hızıyla Sürüyor - Son Dakika

"Bld 4.0" Tüm Hızıyla Sürüyor

25.06.2021 14:44

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Gazi Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında "Yazılım Dilleri ve 2D, 3D Mimari Çizim" programlarına ait online ücretsiz eğitim verilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Gazi Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında "Yazılım Dilleri ve 2D, 3D Mimari Çizim" programlarına ait online ücretsiz eğitim verilecek. "BLD 4. 0" uygulamaları kapsamında, "Haydi, sen de geleceğini kodla" sloganıyla akademisyenler tarafından verilecek eğitimlere kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, "akademi. ankara. bel. tr" adresinden kimlik bilgilerini girerek başvuruda bulunabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "BLD 4. 0" adı altında Ankara kent genelinde başlattığı dijital dönüşüm hamleleri devam ediyor.

Gençlerin eğitimini önemseyen ve gelecek yüzyılın eğitim alanları konusunda yetişmelerini sağlamak için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, Gazi Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı.

Büyükşehir Belediyesi, istihdam alanı geniş olan ancak yetkin personeli temin edemeyen bilişim sektörünün ihtiyaç duyduğu personelin eğitimini sağlamak amacıyla online eğitimler verecek.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞLADI

Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından projelendirilen ücretsiz online eğitimlere kayıt yaptırmak isteyenler, "akademi. ankara. bel. tr" adresi üzerinden başvuruda bulunabilecek.

Gazi Üniversitesi'nin uzman akademisyenleri tarafından verilecek eğitimler için kayıt süreci başlarken, eğitimlerin tamamlanmasının ardından katılım belgesi de verilecek.

Ankara'da yaşayan ve üniversitelerin en az ön lisans programından mezun öğrencilerin kayıt yaptırabileceği eğitimler;

Mimari çizim,

Mobil oyun teknolojileri,

Cep telefonu uygulamaları,

Sanal gerçeklik,

Arttırılmış gerçeklik,

Yapay zeka gibi ileri teknoloji konuları ile bu konuları besleyen 3 boyutlu modelleme ve görselleştirme, dijital sanatlar, animasyon ve prodüksiyonunu alanlarını kapsıyor.

DERS KONULARI VE AMAÇLARI

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek yazılım ve 2D-3D program içerikli ders konuları ve amaçları ise şöyle:

İnternet Programcılığı (Php&Mysql) 1. Dönem: (Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve beceriler kazandırılacak)

İnternet Programcılığı (C# ile Asp. Net) 1. Dönem: (Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler bilişim sektöründe, bilgisayar teknik servisi hizmeti veren bilgisayar firmalarında, kamu kurum ve kuruluşlarında, ağ kurulum ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmete ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında, kullanıcı ara yüzüne sahip uygulama ve veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firmalar ile kamu kurum ve kuruluşlarında, web tasarımı hizmeti veren veya web ortamında çalışan etkileşimli programlar hazırlayan yazılım şirketlerinde ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilecekler)

Bilgisayar Destekli Çizim -1 (Cad -1) (Autocad) 1. Dönem: (Endüstriyel üretimde, imalatı yapılacak ürünlerin, yapım montaj ve komple montaj resimleri ile bakim ve kullanım kataloglarını bilgisayar destekli çizim ortamında iki ve üç boyutlu çizebilen personel yetişmesi sağlanabilecek)

Corel Draw ile Grafik Tasarım 1. Dönem: (Ajans, yayınevi ve matbaacılık sektörünün eleman açıklarını kapatacak personel yetiştirilecek)

Web Sayfa Tasarımı (Html-Css-Js) 1. Dönem: (Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Bilişim Sektöründe çalışabilecek)

Catıa ile Endüstriyel Ürün Tasarımı ve Modelleme 1. Dönem: (Gerekli ürün tasarımlarını yapabilecek, montaj ve yapım resimlerini, bakim ve kullanım kataloglarını bilgisayar ortamında 2 ve 3 boyutlu modelleyip çizebilecek personel yetişebilecek)

- Bilgisayar Destekli 3d Modelleme ve Analiz (Catıa) 1. Dönem: (Gerekli ürün tasarımlarını yapabilecek, montaj ve yapım resimlerini, bakım ve kullanım kataloglarını bilgisayar ortamında 2 ve 3 boyutlu modelleyip çizebilecek personel yetişebilecek)

Revit Eğitimi 1. Dönem: (Bilgisayar ortamında temelde revit yazılımı ile iki ve üç boyutlu çizim yapabilen personel yetişebilecek ve mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler mimarlık sektöründe istihdam edilebilecek)

Kayıt için son başvuru tarihi 28 Haziran olan 8 ayrı kategorideki online yazılım eğitimleri;

-Pazartesi: 19. 30-21. 30

-Salı: 19. 30-21. 30

-Cuma: 19. 30-21. 30 saatleri arasında en fazla 20 kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Bld 4.0 Tüm Hızıyla Sürüyor
Bld 4.0 Tüm Hızıyla Sürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Gazi Üniversitesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Güncel 'Bld 4.0' Tüm Hızıyla Sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, 15:13 Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" iddialarını yalanladı Cengiz Ünder'i isteyen Fenerbahçe, Mourinho'dan gelecek haberi bekliyor 14:55 Cengiz Ünder'i isteyen Fenerbahçe, Mourinho'dan gelecek haberi bekliyor Ülkedeki en önemli konuyu konuşmayı unutan Biden'ı, Kamala Harris kurtartı 14:49 Ülkedeki en önemli konuyu konuşmayı unutan Biden'ı, Kamala Harris kurtartı
Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış 14:38 Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış Necati Şaşmaz'ın avukatı lüks rezidansın 5. katından atlayarak canına kıydı 14:30 Necati Şaşmaz'ın avukatı lüks rezidansın 5. katından atlayarak canına kıydı Türkiye'de ilk kez görüntülendi! Etçil dev çekirge görenleri şaşkına uğrattı 13:42 Türkiye'de ilk kez görüntülendi! Etçil dev çekirge görenleri şaşkına uğrattı
Voleybol maçında çalan Müslüm Gürses şarkısı olay oldu! Milli futbolcular şaşkına döndü 13:35 Voleybol maçında çalan Müslüm Gürses şarkısı olay oldu! Milli futbolcular şaşkına döndü 13:26 "Komşularıma gidiyorum" diyerek ortadan kaybolmuştu! Genç kadın evine geri döndü

Son Dakika Haberleri
15:17 24 yaşındaki orta saha Ivan Ljubic, Fenerbahçe'den aldığı resmi teklifi doğruladı
15:13 Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" iddialarını yalanladı
15:02 Yayınladığı müstehcen video ile tepki çeken Kerimcan Durmaz: İntihar etmeyi düşündüm
14:54 Cengiz Ünder'i isteyen Fenerbahçe, Mourinho'dan gelecek haberi bekliyor
14:54 Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu
14:49 Ülkedeki en önemli konuyu konuşmayı unutan Biden'ı, Kamala Harris kurtartı
14:41 Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeliler için 2024'e kadar 3 milyar euro destek yapacak
14:37 Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış
14:34 F1'in genç pilotu Stroll, tatilde bir güzelle öpüşürken görüntülendi
14:20 İsrail Delta varyantı alarmı verdi! Maske takma zorunluluğu kapalı alanlara geri döndü
24 yaşındaki orta saha Ivan Ljubic, Fenerbahçe'den aldığı resmi teklifi doğruladı 24 yaşındaki orta saha Ivan Ljubic, Fenerbahçe'den aldığı resmi teklifi doğruladı         
15:18
Yayınladığı müstehcen video ile tepki çeken Kerimcan Durmaz: İntihar etmeyi düşündüm Yayınladığı müstehcen video ile tepki çeken Kerimcan Durmaz: İntihar etmeyi düşündüm         
15:03
Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu         
14:54
Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeliler için 2024'e kadar 3 milyar euro destek yapacak Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeliler için 2024'e kadar 3 milyar euro destek yapacak         
14:42
Yıllarca akrabamın cinsel istismarına uğradım! Avukat Feyza Altun: Elimde ses kayıtları var Yıllarca akrabamın cinsel istismarına uğradım! Avukat Feyza Altun: Elimde ses kayıtları var         
14:33
Kaan Yıldırım'a ayrılık iyi gelmedi! Hadise ayrılığı sonrası paylaştığı fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu Kaan Yıldırım'a ayrılık iyi gelmedi! Hadise ayrılığı sonrası paylaştığı fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu         
14:03
JASAT dedektifleri iş başında! Müge Anlı'da sinir krizi geçiren doktorun çağrısı karşılık buldu JASAT dedektifleri iş başında! Müge Anlı'da sinir krizi geçiren doktorun çağrısı karşılık buldu         
13:37
Türkiye'nin en şanslı köyü! Yıllardır göç veren köye Filyos Limanı nedeniyle geri dönüşler başladı Türkiye'nin en şanslı köyü! Yıllardır göç veren köye Filyos Limanı nedeniyle geri dönüşler başladı         
13:29
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Katarlılara sınavsız üniversite" iddialarına yalanlama geldi         
13:25
Yüzük ayrıntısı dikkat çekti! Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı nişan yüzüğünü attı Yüzük ayrıntısı dikkat çekti! Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı nişan yüzüğünü attı         
13:24
Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Sedat Peker'in de adı geçti Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Sedat Peker'in de adı geçti         
13:19
Son Dakika! CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı Son Dakika! CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı         
11:17
"Kanserim" yalanıyla 8 yıl boyunca kocasını aldatan kadın 40 bin lira tazminat ödeyecek         
10:54
Kameralara dudak dudağa yakalandılar! İngiltere Sağlık Bakanı Hancock 15 yıllık eşini, evli danışmanıyla aldattı Kameralara dudak dudağa yakalandılar! İngiltere Sağlık Bakanı Hancock 15 yıllık eşini, evli danışmanıyla aldattı         
10:48
Erzurumlu vatandaş yaşayacak kimse kalmayınca köyünü 10 milyon liraya satışa çıkardı Erzurumlu vatandaş yaşayacak kimse kalmayınca köyünü 10 milyon liraya satışa çıkardı         
10:15
Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı         
09:34
Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi         
21:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2021 15:32:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Bld 4.0" Tüm Hızıyla Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement