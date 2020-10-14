ABB ile Lokman Hekim Üniversitesi madde bağımlılığına karşı birlikte mücadele edecek - Son Dakika

ABB ile Lokman Hekim Üniversitesi madde bağımlılığına karşı birlikte mücadele edecek

14.10.2020 12:47
ABB ile Lokman Hekim Üniversitesi madde bağımlılığına karşı birlikte mücadele edecek, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Lokman Hekim Üniversitesi iş birliğiyle uyuşturucu madde kullananların topluma kazandırılması ve sosyal uyumlarının sağlanması amacıyla "Alkol ve Madde Bağımlılığı ile Mücadelede Özgür Köy Projesi" hayata geçirilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Lokman Hekim Üniversitesi iş birliğiyle uyuşturucu madde kullananların topluma kazandırılması ve sosyal uyumlarının sağlanması amacıyla "Alkol ve Madde Bağımlılığı ile Mücadelede Özgür Köy Projesi" hayata geçirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Gümüşel tarafından imzalanan protokolle, kentte uyuşturucu maddeyle birlikte mücadele edilecek.

Protokol imza törenine, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Aslan, Lokman Hekim Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. İsmet Şahin ve dekanlar katıldı. Protokol kapsamında geçmiş dönemlerde inşaatı tamamlanan ancak atıl durumda bulunan Büyükşehir Belediyesine ait Temelli Rehabilitasyon Merkezi, uyuşturucu maddeyle mücadele edenlere kapılarını açacak.

Alkol ve madde bağımlılığının neden olduğu fiziksel, ruhsal ve sosyal sorunlarla mücadele için gerekli tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi için merkez 25 yıl süreyle "Özgür Köy" projesi kapsamında hizmet verecek.

Temelli Özgür Köy Merkezi'nde, uyum sürecindeki bireyler, kurulacak atölyelerde ilgi alanlarına göre çeşitli hobi ve mesleki faaliyetlere yönlendirilecek. Ayrıca Özgür Köy Merkezi'nde üniversitenin görevlendirdiği yöneticiye bağlı olarak tıp doktoru, psikiyatrist, psikolog ya da sosyal hizmet uzmanı da yer alacak.

Yoksul ve kimsesiz bağımlı bireyler için de Temelli Özgür Köy Merkezi'nin toplam kapasitesinin yüzde 10'unu geçmeyecek şekilde talepte bulunabilecek. Öte yandan 20 bin 485 metrekarelik alana sahip olan merkezin ihtiyaç halinde proje alanının yeni inşaatlarla genişletilmesi Büyükşehir Belediyesinin kontrolünde olacak.

"Toplum sağlığı bizim için her şeyden önemli"

Projeye ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden açıklamalarda bulunan Yavaş, şu ifadelere yer verdi:

"Toplum sağlığı bizim için her şeyden önemli. Geçmiş dönemde inşa edilen ama kullanılmayan Temelli tesisi için Lokman Hekim Üniversitesi ile protokol imzaladık. Özgür Köy Projesi sayesinde uyuşturucu bağımlılığına karşı el ele verip etkin bir şekilde mücadele edeceğiz."

Büyükşehir Belediyesi, Lokman Hekim, Uyuşturucu, Alkol, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABB ile Lokman Hekim Üniversitesi madde bağımlılığına karşı birlikte mücadele edecek - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'nin eğittiği General Haşimov'u katleden Ermeni komutan Ruben Sanamyan öldürüldü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı Son Dakika! Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi Emlakçılıkta yeni dönem: Artık yetki belgesi olmayan ilan veremeyecek, satış yapamayacak Neymar, Brezilya Milli Takımı'nın 2. en skorer futbolcusu oldu Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası
Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygur'a atıfta bulunarak tepki gösterdi Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygur'a atıfta bulunarak tepki gösterdi         
12:24
Son Dakika! Anayasa Mahkemesi'nden 'Işıklar Paylaşımı' açıklaması: Şahsi paylaşım kurumsal görüşü yansıtmaz Son Dakika! Anayasa Mahkemesi'nden 'Işıklar Paylaşımı' açıklaması: Şahsi paylaşım kurumsal görüşü yansıtmaz         
12:16
Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar         
11:19
Kurumsal hatları kullanarak, yabancı uyrukları şahısları 3 milyon TL dolandıran çete çökertildi Kurumsal hatları kullanarak, yabancı uyrukları şahısları 3 milyon TL dolandıran çete çökertildi         
11:08
Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim         
10:33
Koronaya yakalanan Ronaldo, karantina sürecini güneşlenerek geçiriyor Koronaya yakalanan Ronaldo, karantina sürecini güneşlenerek geçiriyor         
10:04
Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor         
09:51
Sergen Yalçın, adının aşk dedikodularına karıştığı Aslı Turanlı'yla ilgili ilk kez konuştu Sergen Yalçın, adının aşk dedikodularına karıştığı Aslı Turanlı'yla ilgili ilk kez konuştu         
09:39
Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar         
09:01
MasterChef'te Mehmet Şef, tabağını yetiştiremeyen Didem'in yemeğinin tadına dahi bakmadı MasterChef'te Mehmet Şef, tabağını yetiştiremeyen Didem'in yemeğinin tadına dahi bakmadı         
08:22
22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı 22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı         
02:32
İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları         
00:53
Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı         
22:44
Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de         
20:36
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti         
15:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 12:56:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABB ile Lokman Hekim Üniversitesi madde bağımlılığına karşı birlikte mücadele edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei