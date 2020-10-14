ABB ile Lokman Hekim Üniversitesi madde bağımlılığına karşı birlikte mücadele edecek - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Lokman Hekim Üniversitesi iş birliğiyle uyuşturucu madde kullananların topluma kazandırılması ve sosyal uyumlarının sağlanması amacıyla "Alkol ve Madde Bağımlılığı ile Mücadelede Özgür Köy Projesi" hayata geçirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Gümüşel tarafından imzalanan protokolle, kentte uyuşturucu maddeyle birlikte mücadele edilecek.

Protokol imza törenine, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Aslan, Lokman Hekim Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. İsmet Şahin ve dekanlar katıldı. Protokol kapsamında geçmiş dönemlerde inşaatı tamamlanan ancak atıl durumda bulunan Büyükşehir Belediyesine ait Temelli Rehabilitasyon Merkezi, uyuşturucu maddeyle mücadele edenlere kapılarını açacak.

Alkol ve madde bağımlılığının neden olduğu fiziksel, ruhsal ve sosyal sorunlarla mücadele için gerekli tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi için merkez 25 yıl süreyle "Özgür Köy" projesi kapsamında hizmet verecek.

Temelli Özgür Köy Merkezi'nde, uyum sürecindeki bireyler, kurulacak atölyelerde ilgi alanlarına göre çeşitli hobi ve mesleki faaliyetlere yönlendirilecek. Ayrıca Özgür Köy Merkezi'nde üniversitenin görevlendirdiği yöneticiye bağlı olarak tıp doktoru, psikiyatrist, psikolog ya da sosyal hizmet uzmanı da yer alacak.

Yoksul ve kimsesiz bağımlı bireyler için de Temelli Özgür Köy Merkezi'nin toplam kapasitesinin yüzde 10'unu geçmeyecek şekilde talepte bulunabilecek. Öte yandan 20 bin 485 metrekarelik alana sahip olan merkezin ihtiyaç halinde proje alanının yeni inşaatlarla genişletilmesi Büyükşehir Belediyesinin kontrolünde olacak.

"Toplum sağlığı bizim için her şeyden önemli"

Projeye ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden açıklamalarda bulunan Yavaş, şu ifadelere yer verdi:

"Toplum sağlığı bizim için her şeyden önemli. Geçmiş dönemde inşa edilen ama kullanılmayan Temelli tesisi için Lokman Hekim Üniversitesi ile protokol imzaladık. Özgür Köy Projesi sayesinde uyuşturucu bağımlılığına karşı el ele verip etkin bir şekilde mücadele edeceğiz."